Gli europei di calcio di Euro 2020 continuano a tenere acceso l'interesse del pubblico per la programmazione televisiva, anche di sabato sera, con ascolti interessanti soprattutto per le reti Rai. Dopo la vittoria dell'Italia di venerdì, ieri è stata la volta di Ucraina-Inghilterra, il quarto di finale che ha portato la formazione guidata da Southgate a vincere per 4-0 e ottenere un posto in semifinale, dove affronterà la Danimarca.

Una partita che ha raccolto l'attenzione di una larga fetta di pubblico sintonizzato su Rai1 in prima serata. Ucraina-Inghilterra ha conquistato 5.730.000 spettatori pari al 32.4% di share (primo tempo a 6.389.000 e il 35.9%, secondo tempo a 5.024.000 e il 28.7%). interessanti anche i dati del pre e post partita, con una media di 4.034.000 spettatori (24.7% di share)

La concorrenza prova a tenere il passo con Canale 5 che propone al pubblico una replica del quiz di prima serata condotto da Gerry Scotti "The Winner is", capace di raccogliere davanti al video 1.824.000 spettatori con uno share del 12.5%. Su Rai2 è andato invece in onda il film La doppia faccia del mio passato che è riuscito a interessare 937.000 spettatori (5.3%). Si prosegue con Italia1 e il film Shrek e vissero felici e contenti che ha intrattenuto una media di 789.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 è andato in onda il film Una Strada verso il Domani 3 che ha raccolto davanti al video 437.000 spettatori con il 2.5%. Su Rete4 Una Vita totalizza un ascolto medio di 683.000 spettatori (4.2% di share). E ancora La7 che ha proposto la serie Tv Downton Abbey registrando una media di 315.000 spettatori con il 2.1% di share. E ancora Tv8 con Squadra 49 che si attesta a 147.000 spettatori (0.9% di share). Infine sul Nove Tutta la Verità – Il Delitto di Avetrana è seguito da 446.000 spettatori con il 2.9%.