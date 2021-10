Come rivedere i Maneskin da Jimmy Fallon: canale e orari di repliche e messa in onda italiana I Maneskin conquistano gli Stati Uniti con la partecipazione al late show più popolare d’America. La puntata, che finora è stata trasmessa solo negli Stati Uniti, sarà disponibile anche per il pubblico italiano su CNBC HD (canale 528 di Sky). Ecco date e orari di messa in onda e delle repliche disponibili in Italia.

A cura di Andrea Parrella

I Maneskin sono stati ospiti di Jimmy Fallon al The Tonight Show, un traguardo enorme per la prima uscita televisiva della band in America. Il conduttore, nel presentare i quattro artisti italiani, ha annunciato che oltre ai due concerti a New York e Los Angeles, apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas del 6 novembre. Come rivedere la puntata del Tonight Show di Jimmy Fallon del 26 ottobre? Ecco canale e orari delle repliche e della messa in onda italiana.

Come rivedere la puntata del The Tonight Show con i Maneskin

Il programma va in onda negli Stati Uniti sull'emittente NBC, ma nelle prossime ore sarà possibile vedere le esibizioni della band anche per il pubblico italiano. La puntata del 26 ottobre del The Tonight Show di Jimmy Fallon andrà in onda stasera 27 ottobre alle ore 23.30 su CNBC HD (canale 528 di Sky). La puntata verrà inoltre riproposta in replica sabato alle 23.00 e domenica alle 3 del mattino.

Le esibizioni dei Maneskin da Jimmy Fallon

Due le canzoni suonate dai Maneskin al The Tonigh Show, prima Beggin', cover dei The Four Season che contribuendo alla celebrità intercontinentale della band. Poi il singolo MAMMAMIA, di cui negli ultimi giorni è stato pubblicato il videoclip.

Drew Barrymore ospite della puntata e fan dei Maneskin

Prima della messa in onda del programma, i Maneskin hanno incontrato anche l'attrice Drew Barrymore, anche lei ospite di Jimmy Fallon. Testimonianza dell'incontro un video pubblicato sull'account Tik Tok dell'attrice (e ripubblicato sull'account Instagram dei Maneskin) in cui la si vede in compagnia del gruppo in camerino. "La band più sexy del mondo", la didascalia che accompagna il post dell'attrice.

I Maneskin apriranno il concerto dei Rolling Stones

I Maneskin si esibiranno negli Stati Uniti nelle prossime settimane, per i due concerti oltreoceano. Il primo è previsto mercoledì 27 ottobre 2021 al Bowery Ballroom di New York (NY), il secondo previsto per lunedì 1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles (CA). La notizia clamorosa, data proprio da Jimmy Fallon, è relativa al 6 novembre, quando apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.