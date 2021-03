Come si sceglierà il vincitore del 71° Festival di Sanremo? La rassegna è ormai arrivata alle battute finali, è sabato e si chiude anche la quinta serata di questa edizione, l'ultima condotta da Amadeus, che ha annunciato che non ci sarà un Amadeus ter. Le prime quattro serate sono state archiviate portando a una classifica provvisoria che vede in testa Ermal Meta, seguito da Willie Peyote e da Arisa, con Annalisa che è scesa in quarta posizione. Ermal Meta è in testa alla classifica dopo aver vinto la seconda e la terza serata, mentre la quarta è stata ad appannaggio di Colapesce Dimartino. Le giurie che hanno votato in questi giorni sono state quella demoscopica, composta da un campione statisticamente rappresentativo di almeno 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica, l'orchestra, composta dai musicisti e coristi professionisti componenti l’orchestra del Festival, e la Sala Stampa composta dai giornalisti accreditati da Rai

Il televoto protagonista della quinta serata

Ma come si decreterà il vincitore di questa edizione di Sanremo 2021? Quest'anno la votazione ha subito dei cambiamenti rispetto agli anni passati. La quinta serata, infatti è la serata del televoto, insomma, saranno i fan e le persone al telefono che dovranno scegliere chi è il proprio artista preferito. Tecnicamente funziona in maniera molto semplice, ovvero con le votazioni aperte fino al termine delle esibizioni dei 26 Big in gara questa sera. Alla fine sarà stilata, come per le serate precedenti, una classifica solo dei voti arrivati.

Il regolamento sulla votazione nell'ultima serata di Sanremo

Questa classifica sarà unita alle altre portando a un'ulteriore classifica totale che darà il podio che alla fine si giocherà la vittoria finale. I primi tre artisti in testa dopo l'unione delle classifiche di tutte le serate sin contenderanno la vittoria finale con un'altra votazione. Le precedenti saranno azzerate e si ricomincerà daccapo con queste percentuali: 33% per la demoscopica, 33% la sala stampa e il 34% il televoto. La classifica di quest'ultima serie di votazioni daranno il vincitore o la vincitrice del prossimo festival di Sanremo. C'è da ricordare che le prime due serate, quelle in cui si sono esibiti i 26 artisti sono state ad appannaggio della demoscopica, ovvero un campione rappresentativo del Paese, la terza serata, quella delle cover è stata votata dall'orchestra, mentre la quarta è stato il risultato del voto della sala stampa.