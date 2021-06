A partire da venerdì 18 giugno alle ore 21.15 arriva su Sky una nuova e avvincente serie tv dal titolo Cobra-Unità Anticrisi, dove intrighi di potere, disastri di portata mondiale e segreti personali si intrecciano nella vita del protagonista Robert Carlyle, che interpreta il Primo Ministro Robert Sutherland. La serie, un altro prodotto Sky Original, è a tutti gli effetti un political drama che trova la sua collocazione su Sky Atlantic.

La trama di Cobra

Una terribile esplosione solare ha colpito l'Europa, facendo saltare la rete elettrica e i sistemi di navigazione, lasciando gran parte della Gran Bretagna senza energia e creando caos sociale e politico. Ad occuparsi più approfonditamente della questione è la commissione Cobra, una squadra di cui fanno parte massimi esperti dello Stato e personalità politiche, che ha il compito di proteggere il popolo britannico. Al centro della vicenda ci sono il Primo Ministro Robert Sutherland e il suo Capo di Gabinetto Anna Marshall, interpretata da Victoria Hamilton, che dovranno destreggiarsi tra difficili decisioni politiche e, allo stesso tempo, tenere le redini di una vita privata quasi sempre sull'orlo del precipizio. Su di loro sono puntati gli occhi dei cittadini inglesi, e anche degli avversari politici che aspettano solo il momento giusto per attaccare.

Robert Carlyle protagonista carismatico

Ad interpretare il ruolo del protagonista è l'attore inglese Robert Carlyle, volto di film noti come Trainspotting e Full Monty, ma anche uno dei personaggi chiave della serie "Once Upon a Time" della Fox, che negli anni scorsi ha avuto un incredibile successo. Il Primo Ministro da lui interpretato in Cobra-Unità di crisi, è un leader carismatico, animato da un senso di giustizia che lo spinge a fare sempre ciò che ritiene più opportuno per il suo paese, ma anche per la sua famiglia. La sua integrità, però, verrà messa a dura prova quando apprenderà che sua figlia ha commesso un reato che, per nessuna ragione, può essere scoperto.