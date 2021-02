Dopo una settimana di pausa torna martedì 23 febbraio Stasera tutto è possibile, lo show di prima serata di Rai2 che anche quest'anno, con un'edizione del tutto particolare e le ovvie limitazioni per il fattore Coronavirus, sta riscuotendo enorme successo di pubblico. Si conferma l'effetto Stefano De Martino su Rai2, con il conduttore divenuto oramai un volto ufficiale della rete, grazie al trio nato dalla vicinanza con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni (di cui il comico ci aveva parlato in questa intervista). La scorsa settimana la puntata di Stasera tutto è possibile era saltata per fare spazio a La Caserma, a suo volta anticipato dal mercoledì al martedì per fare posto agli approfondimenti sul voto di fiducia al governo Draghi.

Clementino sottoposto a un intervento chirurgico

Protagonista del promo della puntata di questa è Clementino, il rapper campano che nelle scorse ore si è sottoposto a un'operazione di cui ha informato prontamente i fan, rassicurandoli attraverso le sue pagine social. "Tutt'appost' – ha detto – Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino. A tutti gli amici che mi hanno video chiamato, messaggiato, a chi mi ha mandato dei fuori". La presenza dell'artista in studio come ospite si spiega semplicemente con il fatto che la puntata è stata registrata diverse settimane fa presso gli studi Rai di Napoli.

in foto: Clementino si mostra sui social dopo l’operazione

Gli ospiti di Stasera Tutto è Possibile

La puntata del 23 febbraio, che andrà in onda come sempre su Rai2, a partire dalle 21.30, sarà a tema "Mondo Animale", oltre agli ospiti fissi del programma, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni eVincenzo De Lucia, che con le sue imitazioni sta ormai spopolando in televisione e sul web e che questa settimana si calerà nei panni di Maria De Filippi, ci saranno Sergio Friscia, Andrea Delogu, Clementino, Barbara Foria, Gianluca Fubelli, Paola Di Benedetto e Anna Capasso. Presente, come sempre, anche la mascotte del programma: il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone.