Claudio Amendola sulla malattia di Francesca Neri: “Soffre e ha un dolore fisico enorme”

Claudio Amendola parlando dell’amore per la moglie Francesca Neri, ha poi rivelato il retroscena di un momento poco felice: una malattia rara per Francesca Neri. La prima volta che se ne è parlato è stato nel 2015: “Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene”.