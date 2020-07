Claudia Gerini è uno dei volti più noti dello spettacolo italiano, nonché tra le attrici più apprezzate e acclamate che può vantare nella sua carriera numerosi ruoli di successo. Nonostante abbia lavorato anche per la tv, quello che manca al suo folto curriculum è un programma tutto suo, ma a quanto pare, stando alle sue ultime dichiarazioni sembrerebbe che tra i tanti progetti per l'anno venturo ci sia anche quello di approdare in tv con uno show pensato da lei.

I nuovi progetti di Claudia Gerini

In un'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno l'attrice ha parlato dei suoi prossimi progetti, che la vedono impegnata al cinema, con ben tre film al fianco di Edoardo Leo con cui girerà Lasciarsi un giorno a Roma, di Salvatore Allocca sul set di Mancino Naturale e, infine, con Paolo Costella nel film Per tutta la vita. I progetti, quindi, non le mancano considerando che è in programma anche un documentario che si intitolerà Illuminate e che sarà dedicato ad Alda Merini. Tra un set e l'altro, però, l'attrice ha trovato il tempo per dedicarsi ad un progetto che vorrebbe realizzare da tempo e che, proprio quest'anno, potrebbe finalmente vedere la luce. Si tratta di uno spettacolo televisivo, che si chiamerà Giraffe: "Un lavoro che ho molto a cuore e a cui sto lavorando con molta lentezza. Sto scrivendo questo show insieme a Michela Andreozzi e in cui dovrebbero essere coinvolte anche Paola Minaccioni e Lucia Ocone".

Di cosa parlerà lo show

Sarebbe la prima volta per la Gerini nelle vesti di conduttrice di uno show completamente ideato, scritto e realizzato da lei e in questo caso, da altre donne particolarmente note nello spettacolo italiano conosciute per il loro talento e la loro vena comica. L'attrice non si è risparmiata nel parlare dello show, ovviamente tutto al femminile e sarà contraddistinto dalla musica: "Sarà classico e comico allo stesso tempo". Curiosa la scelta del titolo della trasmissione che sarà divisa in ben quattro puntate, anche se il termine Giraffe rientra perfettamente nell'ambito televisivo, come spiega proprio Claudia Gerini: "Deriva da come erano chiamati negli anni cinquanta e sessanta i microfoni tv di scena. lLe puntate saranno dedicate, di volta in volta, a showgirl e attrici del passato come Franca Valeri ed Antonella Steni, con tanto materiale di repertorio e tanta musica". Al momento non si hanno notizie certe su quando e dove sarà possibile vedere questo nuovo show che, stando a quanto riferito dall'attrice romana, potrebbe portare una sferzata di interessanti novità sul piccolo schermo nel corso della prossima stagione.