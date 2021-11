Clarissa Selassié delusa dai concorrenti del GF Vip: “Basta, sono stufa, non voglio vivere con voi” Al Grande Fratello Vip, la delusione di Clarissa Hailé Selassié, che non è stata chiamata dai suoi compagni per la cena: “Il piatto è freddo, mi fa schifo. Non ho più fame”.

Momento di sconforto per Clarissa Hailé Selassié. La principessa etiope è in nomination al Grande Fratello Vip e non esclude l'ipotesi che possa essere lei a lasciare la casa lunedì 29 novembre. Così, è rimasta molto delusa quando ha dovuto fare "l'ultima cena" prima del giorno della diretta con Alfonso Signorini, in totale solitudine e con un piatto già freddo. Clarissa si è rifiutata di mangiare.

Il piatto freddo per "l'ultima cena"

Quando è arrivata a tavola, quasi tutti avevano già finito di mangiare. Si è seduta, ha assaporato appena un boccone, poi ha allontanato il piatto: "È freddo. Non mangio, mi fa schifo". Si è alzata da tavola ed è tornata nella sua stanza. Lulù ha raggiunto la sorella e le ha spiegato di non averla chiamata per cena, perché era convinta che lo avrebbe fatto Miriana Trevisan, ma la showgirl – dopo essere stata svegliata dalle risa di Manila Nazzaro e Francesca Cipriani – ha raggiunto direttamente il resto del gruppo. Clarissa non ci sta: "Non ho fame, è freddo e mi fa schifo. Sinceramente potrei uscire domani e devo farmi l'ultima cena a mangiare da sola come un cane".

Lo sfogo di Clarissa Hailé Selassié

Lulù non è riuscita a convincere la sorella a tornare a tavola. Così, ci hanno provato anche Miriana Trevisan e Sophie Codegoni: "Crème caramel per te", ha annunciato l'ex tronista di Uomini e Donne, mettendo il piattino sul letto. Tuttavia, non c'è stato verso di convincerla a mangiare: