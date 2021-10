“Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassiè del Grande Fratello Vip non sono vere principesse” Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassiè sono le grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, che questa sera andrà in onda con l’ottava puntata. Ancora una volta, però, il settimanale Oggi smonta le loro dichiarazioni sul fatto di essere di nobili origini e di sangue blu ci ha pensato il settimanale in edicola “Oggi”, che le ha smentite punto per punto.

Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassiè, grandi protagoniste del Grande Fratello Vip, non sarebbero vere principesse. A smontare le loro dichiarazioni sul fatto di essere di nobili origini e di sangue blu ci ha pensato il settimanale in edicola "Oggi", che le ha smentite punto per punto.

Cosa è successo

Il settimanale Oggi aveva già confermato lo scoop circa lo stato di detenzione del padre delle tre sorelle grandi protagoniste al Grande Fratello Vip, ma continuano a dirsi principesse e discendenti dal Negus Hailé Selassié. Non è così, secondo Oggi: Clarissa, Jessica e Lucrezia non sarebbero principesse. Ecco cosa ha scoperto il settimanale Oggi. Viene citato il procedimento amministrativo che, secondo la redazione del settimanale, non mentirebbe. Così scrive Oggi:

Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassiè sono decisamente meno nobili di quanto affermano loro stesse: il padre Makonnen Hailé Selassie Bissiri Aklile Berhan Giulio non sarebbe nipote del Negus, ma figlio di Beniamino Bissiri, all’epoca al servizio del Negus nel Palazzo imperiale. Oggi elenca i fatti: all’arrivo in Italia del padre, negli Anni 70 del secolo scorso, ci fu un procedimento amministrativo che appurò come Aklile Berhan fosse figlio di Beniamino Bissiri.

In tutte le inchieste per le varie vicende giudiziarie del padre delle "principesse" si parla di Giulio Bissiri e non del nipote del Negus. Anni fa, il governo etiope ha voluto dare un piccolo risarcimento economico ai parenti del Negus, consentendo loro di prendere l’Hotel Ghionne ad Addis Abeba. Da questo risarcimento fu escluso proprio Bissiri. Per questo motivo, le principesse Selassiè non sarebbero chi dicono di essere.

Il doloroso passato di Lulù Selassié

E all'interno della casa del Grande Fratello Vip, sta emergendo il passato di Lulù Hailé Selassié. Sua sorella Clarissa ha svelato le fragilità della sorella, in seguito a una serie di eventi molto drammatici. Il doloroso passato è affiorato così: "È stata violentata praticamente. Un ragazzo la obbligava a fare delle cose che lei non voleva".