Trent'anni fa usciva nelle sale Il Silenzio Degli Innocenti, il film cult anni '90 in cui una giovanissima Jodie Foster dava la caccia ad uno spietato premio Oscar Anthony Hopkins, nei panni di Annibal Lecter. A distanza di tre decenni dalla prima proiezione del film negli Stati Uniti, la storia è diventata una serie tv incentrata sul personaggio di Clarice Starling, l’agente speciale dell’FBI che dava la caccia al serial killer, interpretata nella serie tv dall'attrice australiana Rebecca Breeds, già conosciuta nel mondo delle serie per il suo ruolo in Pretty Little Liars.

Dove e quando andrà in onda Clarice

"Clarice" è l'attesissima serie tv prodotta dalla MGM Television che negli Stati Uniti ha già debuttato lo scorso 11 febbraio su CBS. In Italia invece sarà disponibile in prima tv assoluta da venerdì 9 aprile, in prima serata su Rai 2. La serie è composta da 10 episodi e si concentra sulla vita professionale di Clarice Starling, agente dell'FBI, dopo il suo incontro con Annibal Lecter.

Trama e cast di Clarice

Dopo aver conquistato il premio Oscar come Miglior Attrice Protagonista, Jodie Foster passa il testimone all'attrice australiana Rebecca Breeds, che darà nuova vita al personaggio di Clarice Starling, agente dell'FBI. Nel cast, Michael Cudlitz vestirà il ruolo di Paul Krendler, Lucca de Oliveira di Tomas Esquivel, Kal Penn di Shaan Tripathi, Nick Sandow dell’agente Clarke, Devyn Tyler nei panni dell’amica Ardelia Mapp, Marnee Carpenter di Catherine Martin e Jayne Atkinson di Ruth Martin. La storia è ambientata nel 1993, un anno dopo le vicende de Il silenzio degli innocenti, quando la minaccia di Buffalo Bill non è più così incombente, ma di contro c'è Annibal Lecter ancora a piede libero. La determinata agente dell'FBI torna ad occuparsi di nuovi serial killer e predatori sessuali, ma ben presto in una livida e misteriosa Washington capirà che non tutto è come sembra.