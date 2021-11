Ciro Priello diventa zio mentre canta a Tale e Quale Show, l’annuncio in diretta Nel corso della puntata del torneo dei campioni di Tale e Quale Show, Ciro Priello ha raccontato della nascita del nipote durante la sua esibizione su Ranieri: “Si dovrebbe chiamare Massimo”, scherza lui.

A cura di Redazione Spettacolo

Succede tutto in diretta a Tale e Quale Show. Nel caso di Ciro Priello, componente dei The Jackal quest'anno in gara, c'è stata la gioia di diventare zio durante la puntata del torneo dei Campioni. Giorgio Panariello ha invitato Priello a raccontarlo dopo una pausa pubblicitaria: "Mentre cantavo Massimo Ranieri – ha spiegato Priello – è nato con mio nipote e scherzavo con Giorgio Panariello rispetto al fatto che quel punto si sarebbe dovuto chiamare Massimo".

Il momento d'oro di Ciro Priello

Per Ciro Priello l'ennesima gioia in un periodo molto fortunato dal punto di vista professionale. Nelle ultime settimane ha preso parte a Tale e Quale Show rivelandosi una delle sorprese di questa edizione, in particolare con l'imitazione di Massimo Ranieri con cui è riuscito a vincere una delle puntate di questa edizione. Questo successo gli ha dato la possibilità di essere tra i migliori di questa edizione e potersi andare a giocare il torneo finale, dove è riuscito a classificarsi al quarto posto con la stessa canzone con cui era riuscito a vincere la puntata i questione.

Chi partecipa al Torneo dei campioni di Tale e Quale show 2021

Al torneo di campioni di Tale e Quale Show partecipano i vincitori dell'edizione 2021 i Gemelli di Guidonia e i loro compagni di avventura Francesca Alotta; Deborah Johnson; Stefania Orlando; Ciro Priello; Pierpaolo Pretelli; Dennis Fantina. I concorrenti ripescati dalla scorsa edizione, invece, sono Barbara Cola; Pago; Carolina Rey e Virginio. A differenza delle precedenti edizioni, quest'anno il torneo si esaurirà in una sola puntata. Poi andrà in onda The Voice Senior con Antonella Clerici. Carlo Conti tornerà in televisione a gennaio per condurre quattro puntate di Tali e Quali. La formula sarà sempre quella del programma di Rai1, ma il cast sarà composto da concorrenti non famosi.