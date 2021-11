Ciro Priello contro Don Pietro: è l’ultimo “Effetti di GOMORRA sulla GENTE” firmato The Jackal A sette anni di distanza dal primo video, il gruppo The Jackal chiude il cerchio con “Gli effetti di GOMORRA sulla GENTE – SCONTRO FINALE”. Nell’ultima clip, Ciro Priello e Fabio Balsamo sono finalmente dalla stessa parte contro un “villain” non da poco: Fortunato Cerlino, il vero Don Pietro Savastano.

È iniziato tutto sette anni fa con la pubblicazione del primo video della serie "Gli effetti di GOMORRA sulla GENTE". Poche ore fa, con la pubblicazione de "Gli effetti di GOMORRA sulla GENTE – SCONTRO FINALE" si chiude un cerchio meraviglioso firmato The Jackal fatto di risate, milioni di visualizzazioni e ancora risate.

Il video The Jackal con Fortunato Cerlino

In quest'ultima clip, Ciro Priello e Fabio Balsamo sono finalmente dalla stessa parte ma il villain è di quelli tosti: Fortunato Cerlino. L'interprete di Don Pietro nelle prime due stagioni di "Gomorra – La Serie" è stavolta il papà di Claudia nonché futuro suocero di Ciro. Siamo alla classica cena di presentazione e tutto finisce male quando i due cominciano a sfidarsi a colpi di imitazioni e citazioni di Gomorra. Se Fortunato Cerlino ripassa a memoria le battute del suo Savastano, Priello sfodera tutto l'arsenale di personaggi – da Salvatore Conte a ‘O Mulatto (Pesce e pesce, ricordate?) – in un crescendo irresistibile di tensione comica.

La stagione finale di Gomorra

Il video, in partnership pubblicizzata con Sky, celebra così la stagione finale di Gomorra disponibile sulle piattaforme del gruppo (Sky e Now) a partire dal 19 novembre. Dieci episodi che metteranno la parola fine a una serie considerata un capolavoro del decennio 2010-2020 e che ha contribuito a esportare la serialità italiana in tutto il mondo. Tratta dal romanzo bestseller di Roberto Saviano, "Gomorra – La Serie" è stata venduta in 190 territori, ricevendo ovunque grande accoglienza di pubblico e di critica. I primi due episodi della serie, visti in anteprima da Fanpage.it, confermano tutta la qualità di un prodotto che è entrato nell'immaginario di tutti. Anche grazie al prezioso lavoro che è stato fatto dal gruppo The Jackal di smitizzazione dei personaggi della serie.