L'ondata revival di Disney coinvolge anche i due scoiattolini (chipmunk, per la precisione) più simpatici dei cartoni animati. Cip e Ciop, graficamente "rinnovati" rispetto ai classici, diventano protagonisti di una nuova serie, disponibile su Disney+ da mercoledì 28 luglio. Si tratta di Cip e Ciop: al parco, divisa in 12 episodi ognuno dei quali è composto da tre storie di sette minuti, e dove appare anche un'illustre guest star disneyana quale Pluto.

La trama di Cip e Ciop: al parco

Disponibile ogni settimana con nuovi episodi, la serie segue "il sempre ansioso Cip e il sognatore Ciop", grandi amici ma anche litigiosi, nelle incredibili avventure che animano la loro vita in un grande parco cittadino, sempre alla ricerca di ghiande. Contro piccoli e grandi bulli, insieme a loro ci sono altri personaggi tra cui appunto Pluto e Butch, il bulldog apparso in tanti cartoni classici Disney. Curiosità: la serie, perfetta per un pubblico di piccoli, è francese, prodotta da Xilam Animation (il produttore esecutivo è Marc du Pontavice, il regista è Jean Cayrol, il compositore Vincent Artaud).

La storia di Cip e Ciop, a breve il remake di Agenti speciali

I due personaggi (in originale Chip ‘n Dale) esordiscono nel lontano 1943, nel corto Pluto soldato. Da allora e per tutti gli anni 50, Cip e Ciop diventano una presenza importante della produzione animata Disney, solitamente contrapposti a Paperino che finisce suo malgrado vittima dei loro scherzi. La coppia di animaletti combinaguai rivive una nuova era dal 1989 al 1990, in versione rivisitata con la serie Cip & Ciop agenti speciali (disponibile su Disney+), che per chi era bambino allora è un piccolo grande cult. Stavolta appaiono vestiti (Cip come Indiana Jones, Ciop come Magnum P.I.) e sono due detective che vivono meravigliose avventure. Cip & Ciop agenti speciali sarà oggetto di un remake a tecnica mista tra live action e animazione, le cui riprese sono iniziate il 16 marzo 2021.

Il poster di Cip e Ciop: al parco