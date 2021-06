Christian Vitelli ex fidanzato di Francesca Manzini racconta la sua versione dei fatti sulla fine della sua storia d'amore con l'imitatrice. Di recente la Manzini è infatti comparsa sulla copertina di Diva e Donna, il settimanale al quale ha rilasciato un'intervista sul sogno sfumato del suo matrimonio e sull'amore ritrovato al fianco di Marco, sosia di Johnny Depp. Stando al suo racconto pubblicato dalla rivista il rapporto con Vitelli sarebbe giunto al capolinea per via di una differenza di età diventata insostenibile: lui ha 46 anni, lei 30. Il doppiatore però non ci sta e, stando di finire al centro del gossip con certe falsità, racconta via social come sarebbero andate davvero le cose.

Christian Vitelli: "L'età non è un limite in amore"

È polemico l'attore che si sfoga con un video pubblicato su Instagram: "Sono stato lasciato, secondo quello che scrivono , perché ho 46 anni, sono troppo vecchio e con me è impossibile costruire un futuro. Non credo che l’età sia un limite per amare una persona", puntualizza. Inoltre Christian Vitelli ci tiene a precisare che la rottura con Francesca Manzini sarebbe andata diversamente da come invece è stata raccontata da lei: "Non sono stato lasciato, ma sono andato io via di casa la sera dell’8 aprile, chiamando un taxi e andando da mio fratello". E aggiunge: "La mia storia è finita, io sto benissimo, non solo addolorato e sto vivendo la mia vita serenamente".

L'amore tra Francesca Manzini e Christian Vitelli

La relazione tra Francesca Manzini e Christian Vitelli sarebbe finita lo scorso aprile. "Aveva 46 anni. Troppi più di me. Quando c’è tanta differenza d’età ci si può appoggiare insieme, ma l’amore non è un appoggiarsi insieme. L’amore deve essere una costruzione a due", ha spiegato lei su Diva e Donna. La coppia si era iniziata a frequentare dopo l'incontro avvenuto tramite il fratello della Manzini. Appena un anno dopo era arrivata la proposta di matrimonio con tanto di data per le nozze: "Ho capito subito che era quello giusto, infatti da allora Christian e io non ci siamo più lasciati nemmeno cinque minuti", raccontava a marzo dello scorso anno.

Francesca Manzini con il sosia di Johnny Deep

Oggi Francesca Manzini racconta di essere felice al fianco di Marco, attuale compagno di 35 anni che l'ha fatta innamorare e che oggi sa di voler frequentare senza vincoli: "Con lui vedo la possibilità di costruire qualcosa insieme. È stata la luce. Marco mi ha dato la giovinezza. La possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa". Anche il giovane barbiere, che è il sosia italiano del divo americano Johnny Deep, sarebbe perso d'amore per l'imitatrice. Su Instagram le ha dedicato già dolci parole d'amore: "La bellezza non ha confini, quando la si trova ci si perde in essa. Promettimi di tenermi sempre la mano così che io non possa perdermi di nuovo".