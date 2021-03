La prima serata del Festival di Sanremo 2021 è stata emozionante non solo per Fedez che, come molti telespettatori avranno potuto notare, non è riuscito a trattenere la commozione sul palco dell'Ariston dopo essersi esibito accanto a Francesca Michielin nel brano "Chiamami per nome", ma anche a Milano, in casa Ferragni-Lucia l'adrenalina era alle stelle. L'influencer in compagnia del suo piccolo Leone si è dimostrata la prima fan del rapper, supportandolo anche a distanza, scegliendo infatti di non seguirlo nella kermesse.

Chiara Ferragni e Leone sostengono Fedez

"Sono emozionatissima, finalmente posso cantarla tutto il giorno" così ha dichiarato Chiara Ferragni guardando rapita l'esibizione di suo marito nella prima serata della kermesse canora. Per supportare a pieno il suo compagno, poi, ha scelto un modo a dir poco unico di fargli sentire la vicinanza della sua famiglia, vestendo il piccolo Leone proprio come il suo papà, una versione in miniatura di Fedez. "Ah ma non è la mamma che canta" dice il piccolo, convinto che quella accanto alla papà, non avendola ancora vista, fosse la sua mamma e non la Michielin. Un tifo in sordina, in lontananza, ma che comunque fa sentire la sua potenza.

La commozione di Fedez

L'esibizione di Fedez e Francesca Michielin era da tempo attesa, dal momento che rappresenta il ritorno di una coppia che, musicalmente parlando, ha regalato grandi successi negli anni precedenti e, probabilmente, si prepara ad incassarne degli altri con questo nuovo singolo. Intanto, gli spettatori più attenti avranno notato come l'emozione del rapper milanese sia stata particolarmente dirompente, tanto che appena conclusa, l'ex vincitrice di X Factor non ha potuto fare a meno di stringere in un abbraccio il suo partner sul palco che, ancora con gli occhi lucidi, ha ringraziato il pubblico a casa.