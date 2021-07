La nascita di una figlia o di un figlio può generare felicità e voglia di condivisione. Le neo mamme in genere vogliono condividere le gioie della nascita con le persone più care e importanti della loro vita. Ma spesso accade che si voglia condividere questa gioia con persone che non ci sono più, come ad esempio i nonni. Punto di riferimento nella vita di molti. Ed è proprio quello che è successo questa mattina a Chiara Ferragni. L’influencer più social d’Italia, infatti, ha condiviso con i suoi fan una storia nella quale accostava la foto della figlia Vittoria (nata lo scorso 23 marzo) alla deceduta nonna materna di nome Maria.

Nonna Maria è morta l'8 marzo 2020

“Vittoria somiglia molto a mia nonna Maria che è morta l’anno scorso”, scrive in una story in inglese la Ferragni e in italiano aggiunge: “ti pensiamo sempre nonna”. La nonna di Chiara Ferragni, Maria, è morta l'8 marzo del 2020, proprio all'inizio di quella che sarebbe stata la pandemia da coronavirus che avrebbe fermato il mondo. La Ferragni in passato ha parlato spesso della nonna nelle sue storie Instagram. E in più occasioni ha dichiarato di esserle molto attaccata.

I fan della Ferragni ricorderanno il post pubblicato proprio nel giorno della morte della nonna: Chiara in quel giorno di lutto decise di pubblicare una serie di foto che la ritraevano con le due sorelle Valentina e Francesca Ferragni, la madre Marina Di Guardo e Leone, il figlio di tre anni (compiuti questo 19 marzo), che nella foto aveva poco più di due mesi.

La prima foto di questo album è la mia preferita con le nostre quattro generazioni insieme: Leo aveva appena due mesi e ricordo quanto fosse bello vederlo con te nonna, mentre non era chiaro se avresti mai potuto incontrarlo, visto che ti sei ammalata gravemente mentre ero ancora incinta. Ricordo che ti guardavo mentre lo tenevi in braccio e mi sentivo così emozionata che quasi non riuscivo a trattenere le lacrime (e mia sorella Vale non ha potuto). Ecco perché è stato il mio ultimo regalo per te l'altro giorno in ospedale, sperando che ti facesse sentire meglio pensando a tutte le persone che ti vogliono bene.

La dedica a Luciana, nonna di Fedez

Tre giorni fa ancora un pensiero dedicato a una nonna, questa volta acquisita, ovvero quella del marito Fedez. La Ferragni infatti ha dedicato un post alla nonna social Luciana Violini, che ha quasi 200mila followers sul canale instagram apertole dal nipote Federico Lucia, che il 29 marzo 2021 ha compiuto 90 anni. L'Influencer attraverso un post pubblicato su Instagram ha espresso rammarico per non aver potuto festeggiare, come molti nipoti durante la pandemia, il compleanno della signora Luciana.