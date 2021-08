Chiami il mio agente, arriva la versione italiana della serie sulle star capricciose La serie francese che racconta il mondo dello spettacolo dal punto di vista degli agenti è divenuta un caso internazionale ed ora avrà una versione italiana prodotta da Sky e affidata alla regia di Luca Ribuoli, già regista di “Speravo de morì prima” e di “Noi”, versione italiana di “This is us”. Nella versione francese c’era anche Monica Bellucci tra i vip che interpretano se stessi nella serie.

A cura di Andrea Parrella

I segreti e i capricci del mondo dello spettacolo, raccontati dal punto di vista di chi risolve i problemi nel dietro le quinte, ovvero gli agenti pronti ad accogliere tutte le richieste e le necessità dei grandi talenti del cinema e la Tv. A raccontare benissimo questo mondo negli ultimi anni è stata Chiami il mio agente, la serie tutta francese diventata un fenomeno internazionale, specie dopo essere sbarcata su Netflix.

La versione italiana di Dix pour cent

Quella da alcuni definita "la Boris francese", visto il contesto raccontato e una similarità di linguaggio, avrà un suo adattamento italiano. È notizia di queste ultime ore che prossimamente arriverà una versione italiana di Chiami il mio agente su Sky. Dietro il progetto c'è la Palomar, attualmente in fase di pre produzione. Il regista che curerà la versione italiana della serie è Luca Ribuoli, che per Sky ha già diretto di recente Speravo de Morì Prima, ma che è anche lo stesso al lavoro su Noi, adattamento italiano di This is Us con Lino Guanciale. Stando a quanto riporta Davidemaggio.it, le riprese inizieranno tra qualche mese. Quello italiano non sarà il primo adattamento della serie, visto che in questi mesi si sta girando la versione inglese, alla quale ha partecipato con un cameo anche la protagonista di Bridgerton, Phoebe Dynevor.

Anche Monica Bellucci nella versione francese

Da Juliette Binoche a Isabelle Huppert, passando per Christopher Lambert e Jean Reno fino a Monica Bellucci, sono tanti i nomi del mondo dello spettacolo che hanno partecipato a Dix pour cent ("Dieci per cento", titolo originale francese) interpretando se stessi, con i protagonisti della serie francese chiamati a districarsi tra i loro sfizi e le loro richieste. Dopo 4 stagioni di Dix pour cent, nelle scorse settimane è arrivata la conferma che in futuro verrà prodotto un lungometraggio per raccontare l'esito delle vicende di Mathias (Thibault de Montalembert), Andréa (Camille Cottin), Gabriel (Grégory Montel) e Arlette (Liliane Rovère).