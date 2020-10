""Un uomo che osi sprecare una sola ora della sua vita non ha ancora scoperto il vero valore della vita stessa". A chi è attribuita questa frase?". È la domanda da 70mila euro posta alla concorrente Zafiirah Mamudale all'inizio della puntata di Chi vuol essere milionario in onda il 1 ottobre. La risposta è Charles Darwin. Errate le altre tre opzioni, Albert Einstein, Henry Ford e Jim Morrison

Zafiirah Mamudale sbaglia ma il fidanzato le (ri)chiede di sposarlo

La concorrente, purtroppo, ha sbagliato la risposta scegliendo l'opzione "Henry Ford", senza utilizzare lo "switch", l'ultimo aiuto che le era rimasto. Ha così perso i 70mila euro della domanda e non ha potuto andare avanti nel gioco ma ha comunque portato a casa una vincita di 10mila euro, che si era già assicurata nella precedente puntata. Dietro le quinte, è arrivata inoltre la bella sorpresa del fidanzato, con cui ha in programma il matrimonio nel 2021. I 10 mila euro serviranno proprio alle loro nozze e il ragazzo ha deciso di farle una nuova proposta, mettendosi in ginocchio e porgendole l'anello davanti alle telecamere: "La posticipazione del nostro matrimonio è stato un duro colpo, ma io sono fiero di te e voglio richiederti di sposarmi".

Chi è Zafiirah Mamudale

La giovane protagonista di Chi vuol essere milionario ha 27 anni ed è nata a Parigi da genitori originari delle isole Mauritius. Si è trasferita in Italia per studiare all'Università Statale di Milano, si è laureata in giurisprudenza e ha trovato l'amore nel nostro Paese. Attualmente lavora nel dipartimento legale di una società di ingegneria. Nel corso della precedente puntata, Zafiirah era arrivata alla somma di 30mila euro rispondendo alla domanda sul significato originale di "hipster": se questa parola oggi indica una subcultura urbana alternativa, è nata per definire gli appassionati di jazz negli Usa degli anni '40.