Paola Ferrari è uno dei volti Rai che stanno raccontando gli Europei agli italiani. In un'intervista rilasciata a Tv, sorrisi e canzoni, la giornalista ha parlato della sua passione per il calcio. Quando era ancora una bambina inizialmente tifava Inter come il padre, poi a 8 anni vide giocare Gianni Rivera e lì germogliò la sua fede milanista che l'accompagna ancora oggi.

"Seguo il calcio da quando avevo sei anni. Mio padre, tifoso nerazzurro che oggi ha 91 anni, mi portava allo stadio: mi è sempre piaciuto. Crescendo, andavo a vedere le partite in curva con i miei amici e ho ricordi bellissimi: si partiva ore prima per prendere i posti che allora non erano numerati, si stava stretti, stretti, spesso sotto la pioggia".

Il calciatore più bello degli Europei

in foto: Marco Verratti

Quando si tratta di esprimere una preferenza sul calciatore più bello degli Europei, Paola Ferrari è convinta che i più affascinanti in assoluto siano quelli che stanno lavorando insieme a lei per raccontare le partite minuto per minuto. Tuttavia, anche nella squadra di Roberto Mancini, uno degli Azzurri ha catturato la sua attenzione: "Io lavoro con Luca Toni e Claudio Marchisio, che commentano le partite: ce li ho io i più belli! Però possiamo aggiungere che gli occhi di Marco Verratti sono speciali".

Chi vincerà Euro 2020?

Quando le è stato chiesto di svelare la squadra che secondo lei sarà in grado di aggiudicarsi la vittoria di Euro 2020, Paola Ferrari ha spiegato di non amare i pronostici. Tuttavia, ci sono tre squadre che le sembra che possano giocarsi più delle altre questa importante opportunità: "Il pronostico non si fa. Ci sono tante squadre forti ma vedo un trio speciale: Francia, Inghilterra e Italia. C’è però sempre una sorpresa e quello che mi incuriosisce è scoprire quale sarà quella di Euro 2020″.