Durante la finale di Sanremo 2021 sono saliti sul palco gli Urban Theory, crew di danza diventata fenomeno social su Tik Tok. Il gruppo, che ha raggiunto il palco dell’Ariston poco prima dell’omaggio di Rosario Fiorello a Little Tony, aveva già accompagnato il mattatore e co-conduttore del Festival durante l’esperienza a Viva RaiPlay. Una consacrazione per il gruppo diventato corpo di ballo del popolare programma. Fanno parte del gruppo l’insegnante Jessica De Maria, Davide Sala, Leonardo Sigona, Lorenzo Piantoni, Riccardo Marano e Fabiano Paglieri.

Il rapporto con Fiorello

in foto: Gli Urban Theory a Sanremo

Urban Theory, dal successo su TikTok alla tv

Gli Urban Theory si sono imposti nella televisione italiana a una notevole velocità. Gruppo di ballerini appartenenti a una scuola di danza ligure, hanno fatto il loro debutto televisivo a Italia’s got talent conquistando i giudici del talent show, in particolare Federico Pellegrini che li aveva premiato con il Golden Buzzer mandandoli direttamente in finale, per poi approdare nel The Tonight Show di Jimmy Fallon, appuntamento tra i più prestigiosi della loro carriera, al quale hanno partecipato in collegamento. Ma sono i social network, in particolare TikTok e Instagram, ad avere regalato loro la popolarità. Sono specializzati nel "tutting", uno stile di danza che si focalizza sull'abilità di creare forme geometriche attraverso l'uso delle dita delle mani, uno stile particolarmente copiato dai giovanissimi di tutto il mondo e diventato popolare proprio grazie a piattaforme come TikTok. A condividere i loro video anche artisti del calibro di Shakira, Black Eyed Peas e Snoop Dog.

I numeri degli Urban Theory su TikTok

I video di danza degli Urban Theory sono diventati tra i più vitali sui social. Le loro performance, caricate sugli account Instagram e TikTok del gruppo, hanno raggiunto oltre 600 milioni di visualizzazioni in sei mesi, 9 milioni di followers e 75 milioni di like. Solo su TikTok la crew conta 8 milioni di follower e 57 milioni di like totali.