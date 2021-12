Chi lascia la casa del GF Vip 2021: Francesca Cipriani se ne va per problemi di salute Nella puntata del 13 dicembre i concorrenti hanno dovuto comunicare se restare in gioco oppure abbandonare la casa in seguito alla comunicazione del prolungamento del reality. Ecco i nomi di chi resta e chi va via dalla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Nella puntata del 13 dicembre alcuni concorrenti del GF Vip hanno dovuto comunicare se restare in gioco oppure abbandonare la casa in seguito alla comunicazione del prolungamento del reality fino al 14 marzo. Entro la fine di questa settimana toccherà a tutti comunicare alla produzione le proprie intenzioni. Questi sono gli ultimi giorni disponibili per i concorrenti per decidere di lasciare senza pagare penali. Nei giorni scorsi, davanti alla possibilità di un prolungamento del programma, alcuni dei concorrenti avevano lasciato intendere chiaramente che non avrebbero proseguito il percorso nella casa.

Chi va via dal Grande Fratello vip 2021

A decidere di lasciare la casa del Grande Fratello Vip è stata solo Francesca Cipriani. Protagonista assoluta di questi primi tre mesi di programma, Cipriani ha comunicato ad Alfonso Signorini la volontà di lasciare dipesa da problemi di salute: "Ho dei problemi di salute, problemi fisici che mi impongono di farmi visitare da alcuni specialisti. Sono entrata già titubante ma ho resistito, ma ora devo andarmi a far controllare. I medici del programma mi hanno consigliato di uscire". Parole davanti alle quali Signorini non se l'è sentita di dire alcunché per provare a convincere la concorrente.

Chi resta nella casa del GF Vip 6

Chiamati alla decisione sul restare o meno oltre a Francesca Cipriani altri sette concorrenti del Gf Vip. A sorprese KatiaR icciarelli, che aveva laslciato intendere di voler andare via, sceglie di restare. Come lei, fanno lo stesso anche Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié e Miriana Trevisan, che dedica la decisione di andare avanti a suo figlio. Decisione analoga per Gianmaria Antinolfi, che resta, così come Carmen Russo e Giucas Casella. Nella puntata di venerdì 17 dicembre saranno gli altri inquilini a comunicare le proprie intenzioni.