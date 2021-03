Colapesce e Dimartino, in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Musica leggerissima”, hanno scelto di portare sul palco dell'Ariston Paola Fraschini, che impreziosisce le performance del duo con una coreografia sui pattini a rotelle. Ecco chi è l'atleta, vincitrice di molti premi, volto del Cirque du Soleil e già apparsa in televisione. Il suo numero in coppia con Colapesce Dimartino è stato ideato da lei stessa.

La carriera di Paola Fraschini, ha vinto 7 mondiali

Paola Fraschini viene da Genova, dov'è nata il 25 marzo 1984: è una pattinatrice artistica a rotelle italiana con un palmares ricchissimo di titoli. Laureata in fisioterapia all’Università di Genova, ha vinto per ben 7 volte l'Oro al Campionato del mondo di pattinaggio artistico a rotelle, sei nella categoria Solo dance Senior dal 2009 al 2016 (a Portimão, Brasilia, Auckland, Taipei e Reus), più una in quella dei Quartetti con Celebrity sulle note di Notturno, ai mondiali 2016 a Novara. Inoltre, ha vinto due ori agli Europei nella categoria Coppia danza, con Marco Brogi. Fa parte della società sportiva A.S.D. Sturla pattinaggio Genova, è stata riconosciuta "Lo Sportivo Ligure dell'anno" 2010 e ha ottenuto una "Medaglia d'oro al valore atletico" riconosciuta dal C.O.N.I..

Al Cirque du Soleil e a Tu si que vales

Paola Fraschini non è solo un'atleta, ma ha portato il suo talento anche in una dimensione artistica come quella del Cirque du Soleil. Si è infatti esibita come prima pattinatrice a rotelle nello spettacolo “Volta”, interpretando il ruolo di Ela. Inoltre, ha partecipato al programma televisivo “Tu si que vales” nell'edizione 2020: partecipò alla quinta puntata portando a casa tutti e quattro i "vale" e l’85% del gradimento del pubblico. Ha raccontato la sua storia nel 2018 nel libro autobiografico “Come il leone e la farfalla” tradotto in inglese e spagnolo.