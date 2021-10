Chi è Francesco Perillo, il fratello di Gianmaria Antinolfi e perché ha un cognome diverso Durante la puntata di lunedì 25 ottobre del Grande Fratello Vip è entrato nella casa più spiata d’Italia, Francesco Perillo, il fratello di Gianmaria Antinolfi. Il ragazzo è nato dalla storia d’amore tra la madre del gieffino e Achille Perillo, noto dentista partenopeo, ragion per cui pur essendo fratelli non hanno lo stesso cognome. I due sono molto legati, pur avendo diversi anni di differenza, come dimostrano anche le riflessioni e gli scatti condivisi insieme sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di lunedì 25 ottobre del Grande Fratello Vip, si è presentato nella casa più spiata d'Italia il fratello di Gianmaria Antinolfi, ovvero Francesco Perillo che, come è ben evidente, ha un cognome diverso dal concorrente del reality show. I due, pur avendo quasi dieci anni di differenza, hanno un rapporto molto stretto: "Abbiamo fatto tutto insieme, ridiamo, scherziamo, ci confidiamo" ha rivelato il gieffino nel mentre della sorpresa in diretta tv. Ma scopriamo qualcosa in più sul giovane Francesco.

Chi è Francesco Perillo, il fratello di Gianmaria Antinolfi

Nato a Napoli il 3 ottobre, Francesco è il figlio del noto dentista partenopeo Achille Perillo, scomparso a soli 61 anni nel maggio 2019. Sua madre, invece, è la madre di Gianmaria Antinolfi, ragion per cui i due, pur essendo fratelli, non portano lo stesso cognome. Dopo aver frequentato uno dei licei più noti della città, scegliendo l'indirizzo classico, ha poi proseguito gli studi di Odontoiatria presso l'Università Luigi Vanvitelli, conseguendo la laurea a luglio 2019, come si evince dalle foto pubblicate dal fratello su Instagram. Attualmente Francesco, che ha 27 anni, lavora nello studio fondato da suo padre.

Francesco Perillo, Gianmaria Antinolfi e la madre

Il legame tra Gianmaria e suo fratello Francesco

Tra i due c'è davvero un legame speciale, nonostante non ci siano parecchi anni di differenza, Francesco e Gianmaria sono stati da sempre molto uniti e, infatti, da fratello maggiore il gieffino non si è mai tirato indietro nel consigliare e supportare le scelte del più piccolo che, però, in diretta tv non ha esitato a dichiarare che spesso "Gianmaria mi chiede consigli sulle ragazze, infatti adesso non so come faccia senza di me". Sul profilo Instagram di Antinolfi appare una dedica piena di stima e di affetto per suo fratello, nel giorno della sua laurea: