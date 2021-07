Cristina Cappelli è l'attrice protagonista di Generazione 56K, la nuova serie comedy disponibile dal 1° luglio in streaming su Netflix, prodotta da Cattleya e nata da un'idea di Francesco Ebbasta, regista del gruppo The Jackal. Nella serie tv, composta da otto episodi, Cristina Cappelli interpreta il ruolo di Matilda. È una donna che sta per sposarsi, sembra felice ma in realtà nasconde una grandissima vulnerabilità di cui lei ha paura e nel momento in cui incontra di nuovo Daniel, il ragazzo con cui ha condiviso l'infanzia a Procida (interpretato da Angelo Spagnoletti), si ritrova a ripensare tutte le scelte di vita.

Chi è Cristina Cappelli, l'attrice protagonista di Generazione 56K

Cristina Cappelli è nata a Sala Consilina, in provincia di Salerno, è alta 168 centimetri e ha studiato alla Paola Grassi di Milano poi ha studiato da Susan Batson a New York ed è ritornata a Roma. A Fanpage.it, l'attrice ha dichiarato: "Matilda è una donna che da adulta sembra sappia bene cos'è, cosa vuole e dove sta andando. In realtà, il suo è un meccanismo di difesa. La Matilda bambina, che lei ha sotterrato, è una persona invece molto coraggiosa e istintiva. L'incontro con Daniel risveglia qualcosa in lei".

La carriera: ha recitato con Boldi, De Sica e Crozza

Cristina Cappelli ha esperienze pregresse sebbene "Generazione 56K" sia la prima serie tv che la vede come protagonista femminile. Ha lavorato in televisione con Maurizio Crozza nell'edizione 2017 di "Fratelli di Crozza" ed è stata protagonista delle pubblicità di Volkswagen nel 2015 e di Ikea nel 2016. Nel mondo del cinema ha esordito con "In vacanza su Marte" di Neri Parenti, con Massimo Boldi e Christian De Sica, nel ruolo di Carolina. Il film mai uscito in sala a causa delle restrizioni contro il Covid-19.

La vita privata di Cristina Cappelli

Il suo profilo Instagram ufficiale è @cristina.cappelli; sulla vita privata di Cristina Cappelli si conosce molto poco.