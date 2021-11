Chi è Carlo Galatà, il chirurgo plastico fidanzato di Nina Moric Carlo Galatà è un chirurgo plastico originario di Catania che opera tra Milano e Roma. I suoi profili social rimandano alla sua professione, salvo qualche foto che lascia intendere che nella vita privata ami viaggiare. Di recente è uscito allo scoperto il suo flirt con Nina Moric. La modella dunque non sarebbe tornata a vivere sotto lo stesso tetto con Corona, come si era ipotizzato poco tempo prima, con l’ex paparazzo sarebbe soltanto affetto reciproco e quieto vivere.

A cura di Giulia Turco

Nina Moric sembra aver ritrovato l'amore. La modella ex compagna di Fabrizio Corona con il quale condivide il figlio Carlos ha deciso di uscire allo scoperto con la sua ultima fiamma. Si tratta di Carlo Galatà, chirurgo plastico originario di Catania con il quale è apparsa su Instagram mostrando gli scatti di una vacanza in terra siciliana sulle pendici dell'Etna in dolce compagnia. "Attimi…", scrive il dottore a corredo delle immagini delle loro tenere effusioni. A giudicare dai social i due sembrano molto innamorati e si direbbe che si tratta delle prime fasi del loro rapporto, anche se Nina Moric non ne ha ancora parlato apertamente.

Chi è Carlo Galatà fidanzato di Nina Moric

Carlo Galatà è un chirurgo plastico originario di Catania che opera tra Milano e Roma. I suoi profili social rimandano alla sua professione, salvo qualche foto che lascia intendere che nella vita privata ami viaggiare. Inoltre è molto appassionato di fitness e benessere, come racconta la sua descrizione sul profilo Linkedin dove si descrive come un medico italiano con una grande passione per il fitness". Di sé dice di aver lavorato come apprendista in uno studio di chirurgia plastica e si definisce "un buon comunicatore e molto socievole". Nessuna informazione invece sulla sua età, i suoi profili social indicano soltanto che il suo compleanno è il 22 agosto.

I rapporti tra Nina Moric e Fabrizio Corona

Lo scorso settembre era circolata la voce che Nina Moric e Corona fossero tornati a vivere sotto lo stesso tetto. Secondo l’agenzia Lapresse, la coppia era tornata ad abitare nell’appartamento milanese dell’ex paparazzo, una decisione persa per amore del figlio Carlos, oggi 19enne. A testimonianza c’era uno scatto pubblicato dallo stesso Corona di diversi anni fa pubblicato su Instagram insieme alla Moric: “La vita vola. Ora è giunto il momento di viverla pienamente con tuo padre e tua madre uniti al tuo fianco". I due insomma avrebbero deciso di riappacificarsi e di mettere la parola fine al rapporto burrascoso che hanno vissuto negli ultimi anni, ma a giudicare dall'ultimo flirt della modella, con Corona sarebbe soltanto affetto reciproco e quieto vivere.