Chi è Carlo Domingo, il fidanzato siciliano di Soleil Sorge che lavora nel mondo della moda L’imprenditore Carlo Domingo sarebbe il fidanzato di Soleil Sorge. La concorrente del Grande Fratello Vip non ha mai nascosto di avere un compagno che l’aspetta fuori dalla casa e con il quale vorrebbe costruire un futuro, nonostante Alex Belli.

A cura di Daniela Seclì

Carlo Domingo, presunto fidanzato di Soleil Sorge

Soleil Sorge ha un fidanzato che l'aspetta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. La concorrente non ha mai fatto mistero di essere sentimentalmente impegnata. Ma chi è l'uomo che ha conquistato il suo cuore? Secondo le indiscrezioni, sarebbe l'imprenditore Carlo Domingo. Il primo indizio sulla sua identità è stato dato dal settimanale Chi. Lo scorso mese nella rubrica Chicche di Gossip si leggeva:

"Soleil in love. La concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge fuori dalla Casa ha un vero amore che l'attende. Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un'agenzia di eventi, che racconta ogni giorno ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata".

Carlo Domingo, proprietario di un'agenzia di comunicazione

Enzo Domingo e Giusy Parrinello, genitori di Carlo Domingo. Fonte: Grazia.

L'imprenditore Carlo Domingo sembra corrispondere alla descrizione fatta dal settimanale Chi. Originario di Marsala, è un uomo riservatissimo, che si tiene ben lontano dall'invadenza dei social. È figlio di Giusy Parrinello ed Enzo Domingo. Quest'ultimo, ha messo a frutto la sua passione per la moda e per la tradizione sartoriale del nostro Paese e, più di vent'anni fa, ha lasciato la Sicilia e ha aperto a Milano la Domingo Communication, un'agenzia che si occupa di comunicazione per i brand del settore fashion. Il sogno dell'imprenditore era quello di mettere al centro le persone, connettendole con i brand e rendendole protagoniste di esperienze ed eventi, che da semplici conferenze diventano dei percorsi culturali. Anche Carlo Domingo lavora per l'agenzia di famiglia, dove si occupa di apportare la sua visione creativa e digitale.

Soleil Sorge: "Amo il mio fidanzato, Alex Belli solo come essere umano"

Durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha evitato di menzionare il suo fidanzato. Ciò, tuttavia, non le ha impedito di esprimere i sentimenti che prova per lui e dare qualche dettaglio in più sulla loro relazione. Soleil ha raccontato che all'inizio tra loro c'era solo un'amicizia, "poi però ci siamo avvicinati e ci siamo detti tutto". Entrambi si sono messi a nudo per farsi accettare anche nelle sfaccettature più spigolose dei loro caratteri. Così, è iniziata la loro frequentazione: "Mi fa sentire speciale, per la prima volta mi sono sentita tutelata, amata veramente”. Nella puntata del 3 dicembre, una volta raggiunto in studio Alfonso Signorini, ha detto del fidanzato: