Antonella Ferrari salirà sul palco di Sanremo 2021 nel corso della terza serata del Festival. Attrice di successo negli anni 2000 grazie alla soap opera Centovetrine dove interpretava il ruolo di Lorenza Giraldi, Antonella Ferrari è affetta da sclerosi multipla ed è la madrina dell’AISM, Associazione italiana sclerosi multipla. Sul palco dell'Ariston racconterà la sua storia: la sua partecipazione al Festival sarebbe legata proprio alla sua volontà di sensibilizzare il grande pubblico su questo tema di grande importanza.

Chi è Antonella Ferrari

Antonella Ferrari nasce a Milano nel 1970. La sua grande passione è la danza, ma a causa della sclerosi multipla presto si trova costretta a rinunciare al suo sogno di ballerina, dedicandosi anima e corpo al teatro. Nei primi anni 2000 debutta come attrice in tv, prima con la soap opera Centovetrine dove per cinque anni veste i panni di Lorenza Giraldi, poi in un episodio della serie Carabinieri. Dopo diverse esperienze in teatro e sul piccolo schermo, nel 2010 Alfonso Signorini propone ad Antonella Ferrari di curare una rubrica settimanale sulla rivista Chi, dal titolo Un sorriso nel dolore, per sensibilizzare sulla tematica della malattia e sul coraggio di reinventarsi in nuove forme. Due anni dopo diventa autrice del suo primo libro autobiografico, Più forte del destino – Tra camici e paillettes. La mia lotta alla Sclerosi Multipla, nel quale racconta il suo percorso e la sua voglia di vivere nella battaglia contro la malattia.

Antonella Ferrari a Sanremo 2021

La presenza di Antonella Ferrari sul palco dell'Ariston di Sanremo, inizialmente prevista per la seconda serata, è slittata a giovedì 4 marzo, come lei stessa ha annunciato su Instagram. A poche ore dal Festival, l'attrice ha pubblicato la foto della sua stampella decorata con i coloratissimi fiori di Sanremo: "Vi stupirò con effetti speciali", promette. La sua è una storia di grande coraggio e fonte di ispirazione, di gioia di vivere e di non fermarsi davanti agli ostacoli che la vita le ha messo davanti. Sul palco dell'Ariston ci si aspetta che Antonella Ferrari porti un estratto del suo spettacolo teatrale Più forte del destino, tratto dal libro autobiografico. Un racconto sulla disabilità spiegata da un punto di vista personalissimo, a tratti ironico e pungente, che attraversa il lavoro, gli affetti ed episodi di discriminazione.