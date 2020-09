Ieri sera è partita una nuova edizione di "Striscia la Notizia" con Ficarra e Picone alla conduzione. Ma tra le novità di stagione la più interessante è stata certamente quella della Super Cazzolina, la nuova inviata. È Angelica Massera, romana classe 1985, un passato come attrice comica e un presente come influencer. Dopo aver avuto due figli, Angelica Massera è diventata un punto di riferimento sul web raccontando con toni ironici le battaglie quotidiane di una mamma, tra vita familiare, lavoro e rapporto con gli altri genitori. Tra le altre novità del tg satirico, anche la nuova imitazione di Dario Ballantini, il ministro della Salute Roberto Speranza.

Il messaggio di Angelica Massera

Angelica Massera ha salutato così il suo esordio a "Striscia la Notizia": "Molti di voi se l'aspettavano… Ebbene sì, sono entrata a far parte di una Grande Famiglia, per la prima volta, nella storia di Striscia la notizia, ci sarà ‘un'inviata delle mamme' che si occuperà dei problemi relativi a scuola, bullismo e molto altro. Ma nel frattempo ci sarà anche una Super Cazzolina pronta a risolvere i problemi del mondo scolastico".

La carriera di Angelica Massera

Angelica Massera ha debuttato in televisione con "Sabato Italiano" nel 2005. Ha lavorato ad "Alta Fedeltà", il format di Real Time e a "Challenge 4". Ma è sul web che ha trovato la sua dimensione raccontando con toni scanzonati ma realistici, tutti i luoghi comuni delle mamme e del rapporto con la scuola dei proprio figli. Il suo format #vitadamamma ha realizzato milioni di visualizzazioni, diventando un punto di riferimento per le mamme trentenni. Ha partecipato a Miss Italia 2017 come giurata "digital". A settembre 2019 è uscito il suo primo libro "Un figlio è poco e due son troppi – Diario di una mamma", edito da Mondadori. Ha vinto il Premio Charlot per la Comicità sezione Web.