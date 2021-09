Chi è Andrea Casalino, il modello concorrente ufficiale del GFVip 6 Andrea Casalino è un concorrente ufficiale del GFVip 6, come lascia intendere lui stesso pubblicando alcune stories sul suo profilo Instagram. Modello di Brindisi classe 1990, è un amante del crossfit ed è stato eletto Mister Italia. Non è nuovo al mondo della tv: nel 2010 ha partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne e ha un trascorso nella Ares fiction: non a caso ha condiviso un set con Gabriel Garko e con Rosalinda Cannavò.

Andrea Casalino è uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. Il modello si starebbe preparando ad entrare nella casa più spiata d'Italia dove il suo sex appeal promette di fare strage di cuori. Lo conferma lui stesso, pubblicando su Instagram uno dei misteriosi indizi social diramati dal GFVip. Se lo scorso anno il ruolo del bello da passerella era ricoperto da Pierpaolo Pretelli, stavolta a fare le veci del rubacuori potrebbe esserci proprio Casalino, che come l'ex velino ha da qualche anno intrapreso una carriera in tv. Chissà che anche per lui, che entra nella casa da single, non sia l'occasione giusta per trovare l'amore.

Chi è Andrea Casalino

Modello originario di Brindisi, Andrea Casalino classe 1990 fa il testimonial per brand piuttosto famosi, in particolare sul suo profilo Instagram @andreacasalinoreal dove conta circa 150mila follower, prima di entrare nella casa. Amante dello sport, neanche a dirlo, Andrea è un patito del fitness e in particolare del crossfit, ma è anche direttore di una casa di moda per abiti da cerimonia. Finisce sotto i riflettori del gossip quando all'età di 20 anni viene eletto è, poi nel 2010 approda a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore. In seguito sarà in studio a Mattino Cinque come ospite, fino ad approdare sul set delle fiction Ares, con un ruolo in Rodolfo Valentino – La Leggenda insieme a Gabriel Garko e, non a caso, Adua del Vesco oggi Rosalinda Cannavò. Qui recita nei panni di Cetto lo Monaco, in seguito prenderà parte anche a Squadra Antimafia.

I flirt di Andrea Casalino

Andrea Casalino ha avuto una relazione con Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un altro con Paolo Bonolis, scoppiata prima della partecipazione della showgirl all'Isola dei Famosi, nel 2016. "Il mio grande amore è stato Andrea Casalino. Un amore intenso e molto sofferto. Confesso che, a distanza di sei anni, sono riuscita finalmente a prendere distanza da questa storia solo all'Isola", raccontò lei. Acqua passata comunque. In seguito si dice che il modello abbia avuto un flirt anche con Alessia Macari, vincitrice del primo GFVip, ma ora il suo cuore è più che libero.

