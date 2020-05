Nel parterre di Uomini e Donne è sbarcato Alessandro Niceforo, cavaliere del Trono Over proveniente da Roma. Il dating show di Maria De Filippi è l'esordio televisivo e il trampolino di lancio per il 39enne con la passione per il calcio a 5, che però nel suo passato ha già fatto un'esperienza legata al mondo dello spettacolo: ha infatti posato senza veli per un calendario a tinte hot. Ecco tutto ciò che sappiamo di Alessandro.

Il calendario hot nel 2018

Partiamo proprio al calendario di Hell Boys cui Niceforo partecipò nel 2018 (con lui all'epoca c'era anche Luca Dorigo, altro volto di Uomini e Donne). "Ho ambizione in questo perché credo in me, nel mio corpo e perché voglio ottenere sempre il massimo in tutto quello che faccio… o meglio dire: ho sempre un obiettivo!", dichiarò all'epoca al sito BollicineVip, spiegando di essere interessato a entrare nel mondo dello spettacolo, magari con un reality o un programma sportivo: "Perché mi piace l’ambiente, mi ci trovo benissimo e diventare uomo spettacolo mi affascina moltissimo". Un sogno che si è realizzato a distanza di due anni. Sempre in quell'occasione, si definì "un gran seduttore", "passionale, dolce" e "trascinatore" nei rapporti di coppia. E confessò di avere una "cotta" per una nota attrice: la bella Anna Safroncik di "Le tre rose di Eva".

Chi è Alessandro Niceforo

Alessandro è nato a Roma il 22 ottobre 1980 ed è un giocatore professionista di calcio a 5, che milita nell'Asd Città di Zagarolo. Nel passato è stato consulente finanziario e personal trainer, mentre al momento è un tassista di professione. Ama i tatuaggi: ne ha diversi su entrambe le braccia e sulla schiena, tra cui varie stelle, un ideogramma cinese, il numero 22 e il nome Tommi, ovvero l'adoratissimo nipotino con cui si mostra spesso su Instagram.