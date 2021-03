Ultima puntata di "Che Succ3de?", lo show di Rai Tre condotto da Geppi Cucciari, che dallo scorso ottobre ha accompagnato gli italiani nella fascia pre-serale, e che tornerà il prossimo autunno, visto il grande successo riscontrato da questa prima stagione. Complice non solo la freschezza di uno show pensato appositamente per il periodo della pandemia, ma anche la bravura e la verve della sua conduttrice, che si è congedata non senza commozione dal suo pubblico.

Il saluto di Geppi Cucciari

Venerdì 12 marzo 2020, si è chiuso un primo ciclo durato circa sei mesi, di un programma che ha dimostrato di saper affrontare tematiche importanti e attuali, senza dimenticare la leggerezza, la sagacia e lo spazio per un sano modo di fare satira. Il pubblico, in un panel, è diventato l'anima di uno show che ha parlato agli italiani degli italiani, interpellando i cittadini da qualunque parte dello Stivale e non solo. Personaggi noti si sono misurati con la normalità di chi da casa è diventato opinionista a pieno titolo di tutto quello che accadeva nel Paese. Geppi Cucciari ha avuto il merito di far parlare davvero il suo pubblico, rendendolo protagonista in tutto e per tutto, la conduttrice nel congedarsi ha salutato accoratamente chi l'ha sostenuta in questi lunghi mesi: