“Che pochezza umana”, Patrizia Mirigliani difende il figlio Nicola dalle parole di Katia Ricciarelli

Patrizia Mirigliani ha attaccato Katia Ricciarelli. È successo di nuovo e, dopo Manila Nazzaro, la storica patron di Miss Italia ha messo in riga anche la soprano per difendere Nicola Pisu. "Non mi aspettavo questa pochezza umana", ha dichiarato parlando proprio di Katia Ricciarelli. "Il mio ruolo di madre, oltre a mio figlio, va difeso", ha dichiarato.

Le parole di Patrizia Mirigliani

Questo è stato l'intervento di Patrizia Mirigliani nel corso di Casa Chi, lo speciale moderato da Rosalinda Cannavò orientato sulle cronache del gossip e, in particolare, della casa del Grande Fratello Vip.

Qui c’è il ruolo di madre che va in difesa, ovviamente, del figlio. Io voglio essere molto obiettivo in questa cosa. E’ entrato un ragazzo con dei problemi, con un suo isolamento che si è creato negli anni; quindi entrare al Grande Fratello è una grande palestra di vita per lui. Naturalmente, sta tirando fuori le sue difficoltà. Nicola non è un espansivo, anche se poi nel tempo lo diventa quando entra più in confidenza con le persone.

Il pensiero su Katia Ricciarelli

Patrizia Mirigliani ha detto tutto quello pensa su Katia Ricciarelli. In particolare, non ha apprezzato che la cantante lirica abbia detto più volte di non capire Nicola quando parla: