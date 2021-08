Che fine ha fatto Super Vicky: cosa fa oggi l’attrice Tiffany Brissette Come dimenticare l’iconica sitcom americana degli anni 80 incentrata sulla bambina robot? Ex bambina prodigio all’epoca baciata da un successo e una popolarità incredibili, l’attrice che interpretava Vicky una volta cresciuta ha preferito lasciare la tv: ha studiato psicologia ed è diventata infermiera.

A cura di Valeria Morini

Nel marasma delle indimenticabili sitcom anni 80 incentrate sul tipico nucleo famigliare americano, ce n'era una che rifuggiva ai soliti stereotipi, almeno come spunto narrativo. In Super Vicky, in onda dal 1985 al 1989, la vita dell'apparente normalissima famiglia Lawson era scossa dall'"adozione" di una bambina che in realtà era un robot. Vestita dell'inconfondibile abitino rosso con grembiule bianco, la piccola Vicky (che stava per V.I.C.I., Voice Input Child Identicant) cercava di apprendere comportamenti umani con esiti comici: un tema tutt'altro che semplice, quello dell'automa in cerca di un'identità umana, che la fiction ha affrontato almeno dai tempi di Pinocchio (per non dire di miti ancor più antichi come quello del golem) e qui declinato con leggerezza e puro intrattenimento. Che fine ha fatto Tiffany Brissette, l'attrice che interpretava Vicky?

Super Vicky e la carriera di bambina prodigio

Nata il 26 dicembre 1974 a Paradise, in California, la Brissette è cresciuta a San Diego e ha avviato la sua carriera a soli due anni, quando la madre l'ha iscritta a diversi concorsi per bambini. Ha iniziato come doppiatrice (tra l'altro, prestando la voce nella miniserie italiana Marco Polo) e ha debuttato come attrice nel film Dragster: vivere a 300 all'ora. Dopo aver recitato nella serie Webster, ha conosciuto la popolarità con Super Vicky. Il suo ultimo ruolo è stato nella serie E giustizia per tutti, legal in due stagioni del 1990-91.

Tiffany Brissette dopo Super Vicky

Tiffany ha quindi deciso di ritirarsi dal mondo dello spettacolo: si è iscritta al Westmont College, dove ha conseguito una laurea in psicologia, e ha iniziato a lavorare a San Diego. Fa parte del Variety Club Telethon, che aiuta i bambini affetti da gravi malattie. Si è quindi specializzata come infermiera, oltre a occuparsi di sociale. Risale al 2009 la sua ultima apparizione, nel programma The Morning Show with Mike & Juliet. Nel 2012, in un'intervista con Page Six, ha spiegato di aver lasciato la recitazione per poter vivere una vita normale e sana. Nel 2013 risultava lavorare come infermiera a Boulder, in Colorado. Non si sa molto altro di lei, che risulta assente dai social e sembra essere disinteressata a un ritorno sotto le luci della ribalta.

Le curiosità su Super Vicky

"Small Wonder", "piccola meraviglia": questo il titolo originale della serie, su cui si potrebbero raccontare diversi aneddoti, come il fatto che Vicky e la vicina ficcanaso Harriet erano doppiate da due sorelle, Federica De Bortoli (voce di Kristen Stewart e Natalie Portman) e Barbara De Bortoli (voice di Naomi Watts). Per giustificare la crescita dell'attrice nel corso delle stagioni, si parlò di un "aggiornamento" al robot. La curiosità più bizzarra riguarda però il co-protagonista Jamie, "fratello" di Vicky. Anni fa circolò la leggenda metropolitana secondo cui era stato interpretato da Billy Corgan degli Smashing Pumpkins. In realtà, l'attore Jerry Supiran non ha mai cambiato nome e non ha mai fatto il cantante: peraltro ha sei anni in meno di Corgan, che quando iniziò Super Vicky ne aveva già 18. Come se non bastasse, nel 2004 si diffuse pure la bufala della morte di Supiran: in realtà, a perire a soli 33 anni era stato suo fratello Anthony.