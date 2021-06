Impossibile dimenticare le sue televendite scatenate: Roberto Da Crema, detto il Baffo o Baffo da Crema o Principe della notte, negli anni 80 e 90 è stato un volto popolarissimo della televisione, per l'esuberanza smodata (e caratterizzata dall'inconfondibile respiro affannoso) con cui cercava di vendere prodotti ai telespettatori. Che fine ha fatto, ora che è sostanzialmente lontano dalla televisione (anche se a maggio è apparso sui Rete 4 a Dalla parte degli animali e fino a qualche anno fa era opinionista di Barbara D'Urso)?

Roberto Da Crema fa il pescatore

L'ex imbonitore milanese, 68 anni, si è trasferito a Lampedusa insieme alla moglie Raffaella. Come ha spiegato in un'intervista rilasciata a Nuovo Tv, va a pescare in barca tutte le mattine alle 6 e frequenta il mercato, dove gli isolani lo vedono spesso dietro il banco del pesce, a vendere i prodotti: "Quando i pescatori hanno visto la mia grande passione hanno cominciato a invitarmi sui loro pescherecci. E adesso, ogni tanto, vendo il pesce dietro al banco del mercato. Lo faccio per puro divertimento". In realtà si tratta infatti di un hobby, più che di un lavoro: Roberto Da Crema regala i pesci alla pescheria, in cambio di alcune informazioni sui posti migliori in cui andare a pesca. I suoi introiti derivano da un'azienda a Milano di stock e cambio merci, gestita dai figli Morris e Valentina: "Adesso anche io sono un loro dipendente per cui mi danno il mio stipendio". Non è escluso un suo ritorno in televisione: dopo l'esperienza nel reality La fattoria nel 2004 (dove fu espulso per una bestemmia) al Baffo non dispiacerebbe fare l'Isola dei Famosi, anche per mostrare le sue eccellenti doti di pescatore.

3 curiosità su Roberto Da Crema

1 – Ha fatto anche l'attore: il Baffo ha recitato in due film, il comico Chiavi in mano (1996) di Mariano Laurenti e Per caso (1999) di Giuseppe Conti (dedicato alla sua vita, in cui interpreta se stesso), oltre che nella serie Nebbia in Valpadana con Cochi e Renato (2000) e in un episodio di Camera Café (2008). Più di recente, ha offerto un cameo nella serie parodia Romolo + Giuly: La guerra mondiale italiana (2018).

2- Non si è fatto mancare neppure una breve parentesi musicale: nel 1995 ha inciso un EP di musica dance dal titolo "Vendo (Parola di Baffo)".

3- Durante la stagione calcistica 2008/09 ha fatto l'addetto alle pubbliche relazioni per il Sondrio Calcio, squadra che all'epoca era in Eccellenza.