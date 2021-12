“Che Dio ci aiuti non si fa più, Elena non vuole”: la bomba di Valeria Fabrizi a Domenica In Valeria Fabrizi rivela lo stop alla produzione di “Che Dio ci aiuti”: “Elena Sofia Ricci non vuole più farla”. È una notizia data in diretta a Domenica In.

La puntata del 12 dicembre 2021 di Domenica In regala una notizia bomba in diretta: Che Dio ci aiuti non si farà più. "È un momento triste", ammette Valeria Fabrizi dopo essersi commossa nel rivedere una clip di sua figlia, Giorgia Giacobetti, che parla di suo padre, Tata, andato via troppo presto. L'attrice fa capire che la giornata non è di quelle buone, anche per questo l'umore resta basso: "Ho saputo che la suora non torna più, perché Elena non vuole più farla". E ancora: "Mi spiace per il pubblico, ma prenderanno qualcun altra".

La settima stagione prevista per il 2022

La settima stagione di Che Dio ci aiuti è stata già annunciata ed è prevista per il 2022. La rivelazione di Valeria Fabrizi è una notizia che, di fatto, scombina i piani della produzione. Ma non troppo. Perché l'attrice ha anche spiegato, con lucidità e franchezza tipiche del suo temperamento: "Non ci disperiamo, troveremo un'altra al posto suo". Segno che – Elena Sofia Ricci o meno – la produzione non può fermarsi. Si profila all'orizzonte una settima stagione senza Suor Angela ma solo con Suor Costanza?

La serie Che Dio ci aiuti è stata trasmessa su Rai 1 dal 15 dicembre 2011. Fu annunciata nelle ultime scene dell'ultimo episodio di Don Matteo 8 l'8 dicembre 2011.