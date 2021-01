Che Dio ci aiuti 6 prosegue a ottimi ascolti, come se ormai fosse ordinaria amministrazione. La sesta stagione della fiction con Elena Sofia Ricci batte tutti e non c'è partita, nemmeno lì dove si gioca per davvero: Napoli-Spezia su Rai2 non va oltre il 9.1% di share. Quanto basta per battere Canale 5 che con il film su Elton John, Rocketman si ferma al 9%. Su Italia1, La pupa e il secchione e viceversa stimola la curiosità di 1.2 milioni di spettatori netti. Un exploit di MasterChef, per quanto concerne la pay-tv: 1.594.000 spettatori netti per l'8.2% di share.

Ascolti tv 28 gennaio 2021

Nel dettaglio, gli ascolti tv di giovedì 28 gennaio 2021 per la prima serata hanno sancito il trionfo di Che Dio ci aiuti 6 con 5.491.000 spettatori pari al 23% di share. Il secondo programma più visto è su Rai2: la partita tra Napoli e Spezia, terminata con il risultato di 4-2 in favore degli azzurri, è stata vista da 2.415.000 spettatori netti per il 9.1% di share. Subito dietro, come anticipato in apertura, c'è il film in prima tv Rocketman che ha raccolto 1.928.000 spettatori netti per il 9% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

La Pupa e il Secchione e viceversa (seconda puntata) in onda su Italia1 è stata vista da 1.594.000 spettatori per l'8.2% di share. Il talk show di Rete4 Dritto e Rovescio ha fatto registrare un totale di 1.264.000 spettatori netti per il 6.5% di share. PiazzaPulita, in onda su La7, è la scelta di 1.161.000 spettatori con uno share del 6.1%. Operation Finale, in onda su Rai3, è stato visto da 1.242.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Cani sciolti, in onda su Tv8, è stato visto da 393.000 spettatori netti per l'1.3% di share. Godzilla sul Nove è stato visto da 275.000 spettatori netti per l'1.2% di share. Giuseppe Moscati su Rai Premium è stato visto da 323.000 spettatori netti per l'1.3% di share. Exploit sulla pay-tv per MasterChef che fa segnare 1.016.000 spettatori netti per la prima puntata e 945.000 spettatori netti per la seconda.