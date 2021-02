Il giovedì sera è ormai dedicato alla fiction di Rai1 "Che Dio ci aiuti" e, infatti, anche nella serata di ieri 4 febbraio 2021 il pubblico si è radunato davanti al piccolo schermo per poter assistere alle avventure di Suor Angela, Suor Costanza e le sue ragazze. Gli amori tra i protagonisti e il legame del personaggio di Elena Sofia Ricci con la new entry di quest'anno, Erasmo Genzini, sta appassionando particolarmente il pubblico che, quindi, non perde nessuno appuntamento con la fiction. Arrivata alla sua sesta stagione la fiction è ancora una garanzia per la tv pubblica, che racconta con leggerezza le problematiche della vita di ogni giorno. Al secondo posto su un ipotetico podio di vincitori della consueta sfida degli ascolti televisivi, si posiziona Canale 5 con la messa in onda del film "Come un gatto in tangenziale" con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Mentre, alla sua seconda puntata, anche "La Pupa e il Secchione e viceversa" non sembra dispiacere il pubblico, ma non supera comunque il milione e mezzo di telespettatori.

Ascolti giovedì 4 febbraio 2021

Nella serata di ieri, giovedì 4 febbraio 2021, su Rai1 Che Dio ci Aiuti 6 ha guadagnato 5.702.000 spettatori guadagnando il 23.5% di share . Su Canale5 Come un gatto in tangenziale ha interessato 2.208.000 spettatori conquistando uno share del 9.5%. Su Rai2 The Equalizer 2 – Sena perdono è stato la scelta di 1.946.000 spettatori (7.8%). Su Italia1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha raccolto 1.538.000 spettatori ovvero con uno share del 7.8% Su Rai3 Speciale Tg3 – Missione Draghi è stato seguito da 703.000 spettatori che ha avuto nil 2.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio è stato la scelta di 1.136.000 spettatori (5.9%). Su La7 Piazzapulita ha registrato 1.275.000 spettatori con il 6.7% di share. Su Tv8 Limitless segna 361.000 spettatori (1.4%). Sul Nove King Arthur è seguito da 324.000 spettatori con l’1.4%.