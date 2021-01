Amazon Prime Video ed Endemol Shine Italy hanno reso noto il cast del reality Celebrity Hunted, quest'anno alla sua seconda stagione. Volti noti dello spettacolo dovranno superare le prove di questa incredibile caccia all'uomo nel Bel Paese, che vede tra i protagonisti Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, M¾ss Keta ed Elodie, Diletta Leotta, Achille Lauro e Boss Doms. L'arrivo sulla piattaforma streaming è previsto per i prossimi mesi, sebbene non si abbia ancora una data precisa.

I concorrenti di Celebrity Hunted 2

Il reality thriller, produzione originale Amazon, che lo scorso anno ha debuttato riscuotendo un grande successo tra il pubblico è stato riconfermato per una seconda stagione, dove protagonisti proveranno a mantenere alta la tensione attraverso le loro peripezie, mostrando le loro capacità dovranno essere abili a non farsi catturare. Quest'anno la serie si avvale di una narrazione innovativa e decisamente più leggera, con momenti ricchi di suspense e forti scosse di adrenalina. A sostenere questa sfida, della durata di due settimane, saranno gli attori Vanessa Incontrada e Stefano Accorsi, le icone Miss Keta ed Elodie, Achille Lauro e il suo inseparabile amico e musicista Boss Doms e, infine, la giornalista sportiva più chiacchierata di sempre, Diletta Leotta.

Come funziona Celebrity Hunted

Celebrity Hunted – Caccia all'uomo è un real-life thriller in cui un gruppo di celebrità prova a fuggire per tutta l'Italia, cercando di preservare il loro anonimato e la loro libertà per una durata di 14 giorni, avendo a disposizione limitate risorse economiche. Ovviamente ci sarà qualcuno a dargli la caccia, ovvero alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker chiamati dalle forze dell'ordine e dai servizi segreti militari. Ai ‘cacciatori' è consentito utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazione utili per la "caccia".