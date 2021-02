La puntata di C'è Posta per te di sabato 13 febbraio 2021 si apre con una sorpresa davvero speciale. Nello studio di Canale 5 entra festante Paolo Bonolis, il personaggio che i protagonisti della prima storia vogliono far incontrare alla loro mamma. Anna, Domenica e Luigi, infatti, voglio far sorridere la loro mamma Francesca, dopo la scomparsa del loro amato padre a cui è stata diagnosticata la leucemia, che in poco tempo lo ha allontanato per sempre dalla sua famiglia. Il conduttore romano è tra i preferiti della signora Francesca e per regalarle un sorriso, i suoi tre figli hanno deciso di farle un regalo.

La storia di Francesca e dei suoi figli

Una storia di sofferenza, ma anche di tanta forza quella di Francesca e di suo marito, che nella loro vita insieme hanno provato a costruire le certezze necessarie per i loro tre figli, donandogli tutto quello di cui avessero bisogno, ma soprattutto amore e serenità. La signora Francesca ha accettato l'invito in trasmissione e non appena ha scoperto che dall'altro lato c'erano i suoi figli, non è riuscita a trattenere le lacrime. La prima a parlare è Domenica, la più piccola di casa: "Stasera siamo qui perché ti vogliamo dedicare un pensiero speciale, abbiamo dovuto affrontare e affrontiamo tutti giorni qualcosa che non è spiegabile è difficile, stasera siamo qui per te, vogliamo ridarti un po' di quella felicità che da un po' di tempo manca nei tuoi occhi. Vorremmo ridarti quel sorriso che papà si è portato via. Ci manca la mamma che abbiamo sempre avuto al nostro fianco". La lunga e bellissima lettera firmata dai suoi tre ragazzi continua:

Papà è sempre con noi, ci manca anche quella tua invadenza da genitori, che ci faceva sentire importanti, lo sappiamo che i sogni più grandi erano con papà, questo era il momento in cui la vita avrebbe dovuto ridarti quello che avevi messo da parte. Noi abbiamo il dovere di ridarti quei sogni, anche in piccola parte. La tristezza è sempre dietro l'angolo, ma noi siamo pronti a farla andare via. Grazie per la donna che sei, per l'amore che hai costruito giorno dopo giorno.

Paolo Bonolis abbraccia Francesca

È il momento di Paolo Bonolis che finalmente entra in studio ed abbraccia subito Francesca che si illumina non appena lo vede arrivare, lui che le ha sempre regalato un sorriso: "Tu non volevi fa niente, e invece mo te tocca il nipotino. Vieni da un periodo complicato, ma ci stanno questi tre farabutti perché con tuo marito ti sei divertita eh, tra una cosa e l'altra facevi le cofecchie. Devi darti da fare perché loro mi hanno detto che hanno bisogno di te. Raccontami una cosa bella che hai fatto". Ma le sorprese non sono finite: "Io ho una bella cosa per te, ma non posso venire, mi raccomando ricordatelo eh" scherza il conduttore, mentre rivela Francesca e ai suoi figli che gli è stata regalata una crociera, uno dei più grandi desideri che la donna ha ancora nel suo cassetto e che, quanto prima, farà con i suoi ragazzi.