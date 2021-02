C'è Posta per Te prosegue la cavalcata interminabile di questa stagione e anche con la puntata del 13 febbraio registra ascolti che non è nemmeno più lecito definire da capogiro, essendo diventati di fatto la norma. Il people show di Maria De Filippi stravince ancora gli ascolti del sabato sera, raccogliendo davanti al video 6.057.000 spettatori con uno share del 28.3%. Lo show torna quindi a superare l'asticella dei 6 milioni di telespettatori medi con la puntata che vede ospiti Federica Pellegrini e Paolo Bonolis, dopo che la settimana scorsa aveva smarrito qualche spettatore anche in virtù della concorrenza di Carlo Conti con l'ultima puntata di Affari Tuoi.

Terminata l'esperienza del ritorno del titolo storico, riportato in onda da Conti nella collocazione speciale del sabato, Rai1 non riesce a limitare i danni come era riuscita a fare nelle scorse settimane, visto il risultato di A Grande Richiesta – Parlami d'Amore, il primo appuntamento di un ciclo di serate dedicate alla musica, ispirato per l'occasione al giorno di San Valentino. Operazione che non porta i risultati sperati, con la serata condotta da Veronica Pivetti e Paolo Conticini che si ferma a 2.282.000 spettatori pari al 10.2% di share.

Su Rai2 F.B.I. è riuscito a catalizzare l'attenzione di 1.379.000 spettatori (5.3% di share), mentre Blue Bloods 1.201.000 spettatori (5.2%). Troviamo poi Italia1 con Cattivissimo me 3 che è riuscita ad intrattenere 1.507.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Io sono tempesta ha incollato 1.295.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 I due superpiedi quasi piatti totalizza un a.m. di 1.242.000 spettatori (5%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 704.000 spettatori con il 3.1%. Su Tv8 Un amore inaspettato segna 351.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Pietro Maso – Io ho ucciso è seguito da 288.000 spettatori con l’1.2%.