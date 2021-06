Riccardo Laganà è stato rieletto nel Cda Rai dai dipendenti di Viale Mazzini. Il consigliere di amministrazione uscente, in carica dal luglio 2018, conserverà il suo ruolo all'interno del consiglio di amministrazione dell'azienda che si sta rinnovando in queste settimane. Riccardo Laganà è stato il primo a ricoprire questa carica dopo la riforma della Rai che risale al 2015 e che ridusse il numero totale dei consiglieri, introducendo tuttavia la possibilità per i dipendenti di eleggere una persona in loro rappresentanza. In questi anni Laganà si è speso in difesa di programmi e volti che sono colonne del Servizio Pubblico, spesso andando in direzione contraria all'orientamento generale dell'organo.

Come si è svolta la votazione

La votazione è iniziata a mezzanotte del 7 giugno e si è conclusa alle 21 della stessa giornata. Il quorum necessario per la validità della votazione (maggioranza +1 dell'elettorato attivo) è stato superato. Come si legge in una nota dell'assemblea, "la votazione si è svolta attraverso una piattaforma di voto elettronico che garantisce la totale segretezza del voto".

I risultati del voto

Lo scrutinio è stato effettuato alla presenza del Notaio e della Commissione Elettorale, sancendo l'elezione di Riccardo Laganà con 2888 voti, che ha preceduto Fabrizio Tosini con 1275, Cesare Cantù con 807, Anna Lupi con 624, Claudia Pregno con 592. Le schede bianche sono state 183, per un totale di 6369 voti e un'affluenza alle urne del 55,49%.

Come funziona il Cda Rai

Il consiglio di amministrazione Rai è composto da 7 persone, tra cui il presidente della Rai – Marcello Foa è quello attualmente in carica – e l'Amministratore Delegato, ruolo di cui detiene la carica da alcuni anni Fabrizio Salini. Oltre alla poltrona di consigliere eletto dai dipendenti, quattro componenti vengono scelti da camera e senato e due dal governo.