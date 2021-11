Casadilego torna a X Factor per esaudire il sogno di cantare con Ed Sheeran La vincitrice di X Factor 2020 torna sul palco del talent esaudendo il sogno di cantare con l’artista britannico che ha ispirato il suo nome d’arte.

A cura di Andrea Parrella

Ed Sheeran arriva a X Factor per pubblicizzare l'uscita del suo nuovo album. Tra gli impegnivari Ed Sheeran si è esibito a X Factor nella puntata del 25 novembre. Per il pubblico del talent c'è stata una piacevole sorpresa, visto che ad esibirsi al fianco di Sheeran nella seconda esibizione della sua serata c'è una vecchia conoscenza di X Factor, Casadilego, vincitrice della scorsa edizione che ha coronato il sogno di esibirsi con l'artista che ha ispirato il suo nome. Casadilego è infatti ispirato a Lego House, brano della popstar britannica datato 2011.

La vittoria di Casadilego a X Factor 2020

Pseudonimo di Elisa Coclite,Casadilego è stata la vincitrice di X Factor 2020. La giovanissima cantante, classe 2003 e 18 anni, ha trionfato in quella che è stata una delle edizioni più difficili del talent targato Sky, inevitabilmente segnata dalla pandemia di coronavirus, dai protocolli, dai tamponi, dalle mascherine e dall'addio di Alessandro Cattelan, che proprio lo scorso anno aveva deciso di lasciare il talent dopo esserne diventato il simbolo. La giovane cantante ha conquistato tutti ed ha vinto X Factor con le cover Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, Xanny di Billie Eilish e A case of you di Toni Mitchell. Il singolo principale lanciato a X Factor da Casadilego si chiama Vittoria. Il suo percorso è stato accompagnato da Hell Raton, il giudice che ha guidato il team Under Donne.

La quinta puntata di X Factor del 25 novembre

La quinta puntata del Live di X Factor 2021 è andata in onda giovedì 25 novembre e ha visto i concorrenti rimasti in gara si sfideranno in due manche. Nella prima presentano i nuovi inediti, mentre nella seconda si esibiscono con delle cover. gIANMARIA porta “Rimmel” di Francesco De Gregori e “Senza saliva” (inedito), Le Endrigo invece “Karma Police” dei Radiohead e “Panico” (inedito), “Don’t start now” di Dua Lipa e “No limit” per Nika Paris, “The scientist” dei Coldplay e “Non farmi andare” (inedito) per Fellow.