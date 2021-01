Carolyn Smith continua ad aggiornare il suo appassionato pubblico sulle sue condizioni. Dopo aver pubblicato il video che ha preoccupato tutti, quelli dove si recava all'ospedale Ca Foncella di Treviso per sottoporsi ad una Tac, arrivano le buone notizie: non c'è più segno del tumore. Come è noto, Carolyn Smith combatte da cinque anni contro un cancro al seno. La popolare coreografa e presidente di giuria di Ballando con le Stelle ha fatto sapere di stare bene.

La cattiva notizia di Carolyn Smith

"Good News", esordisce così Carolyn Smith. Non c'è il segno del tumore, ma c'è anche una notizia cattiva. Sono state riscontrate delle infiammazioni e quindi la terapia comunque continuerà ma, come fa sapere Carolyn Smith, si spera che "la prossima volta mi dicano è finita"

Le parole di Carolyn Smith

La coreografa di Ballando con le stelle ha spiegato che la situazione si divide in due scenari possibili: due mesi di pausa e di nuovo TAC e PET a marzo oppure continuare con il TDM1 e fra sei mesi la TAC e la PET per tenere sotto controllo tutto. Lei non perde la fiducia: "Non sono arrivata fino a qui per mollare".