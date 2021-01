Carolyn Smith ha voluto condividere questo giorno importante per lei, con i suoi tantissimi follower. Oggi, infatti, l'amata presidente di giuria di Ballando con le stelle si sottoporrà ad alcune visite di controllo che includono la PET e la TAC, per conoscere le sue attuali condizioni di salute. Ricordiamo che da circa cinque anni, la coreografa sta lottando contro il tumore e oggi spera di ricevere finalmente una bella notizia.

L'ansia in attesa dei risultati

Carolyn Smith ha pubblicato un breve video su Instagram, mentre si recava all'ospedale Cà Foncello di Treviso. La coreografa ha spiegato alle tante persone che la seguono con affetto di essere in ansia: "Ecco il giorno della verità. Devo fare PET e TAC. E il cuore sta andando a mille. A dopo". Il video è stato accolto da una valanga di oltre 2000 commenti. In tanti, infatti, hanno voluto esprimerle la loro vicinanza e farle l'in bocca al lupo.

Spera di poter interrompere i trattamenti

Carolyn Smith ha accompagnato il video pubblicato su Instagram, con delle brevi dichiarazioni in cui rimarcava ancora una volta l'ansia provata in attesa dei risultati, ma anche la speranza di poter finalmente interrompere i trattamenti: "Buongiorno a tutti. Il mio cuore sta andando a mille all'ora e non ho corso. Solo il pensiero di fare la PET e la TAC. Una cosa buona, non ho la tosse! Stare ferma per tanto e non muoversi o tossire è un'impresa, ma ormai sono abituata. Sto pregando che tutto vada bene e mi dicano ‘Hai finito…basta trattamenti'". Poi ha pubblicato una foto che la ritrae in ospedale. Tra i commenti di coloro che stanno attendendo notizie con il fiato sospeso si legge: "Il mio cuore è lì con te", "In bocca al lupo guerriera bella", "Andrà tutto bene", "Attendiamo con te il responso" e "Preghiamo tutti per te, sei una grande".