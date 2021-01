Anche Carmen Di Pietro ha contratto il Covid-19. La showgirl ex concorrente del Grande Fratello Vip è risultata improvvisamente positiva al coronavirus: lo ha scoperto a partire da un dolore al nervo sciatico. Con lei è risultata contagiata gran parte della sua famiglia. Ora è in isolamento e in attesa del prossimo tampone, come ha spiegato a Pomeriggio 5.

Tutto sommato sto bene. Respiro affaticata. Non ho più i sapori in bocca. Mi è stato detto che durerà per due mesi. Ma questo è il minimo.

Come sta Carmen Di Pietro

Carmen ha spiegato a Barbara D'Urso come ha scoperto la sua positività: "Mi è iniziato tutto con un mal di gamba, il nervo sciatico si era infiammato. Siccome non ho mai sofferto di questa situazione chiamo immediatamente la dottoressa per far allievare il dolore. Lei mi chiede se qualcun altro in famiglia sta male. Alessandro aveva la febbre a 38. Mi manda immediatamente a fare il tampone. Ho fatto il tampone rapido, quello nel naso. La carica virale era talmente alta sia per me che mio figlio che non abbiamo fatto il molecolare. Da lì sono iniziati tutti i guai. Dovevo portare anche Carmelina a fare il tampone. Non ho potuto. È venuto un signore di un laboratorio privato, per fortuna. È un dramma vivere questa situazione. Lunedì farò il nuovo tampone".

Positiva anche la madre di 75 anni, la figlia è negativa

Insieme a lei, hanno preso il virus la madre Emma e il figlio Alessandro. Carmen ha spiegato che normalmente usa la mascherina in casa. La figlia Carmelina è l'unica negativa ed è costretta a vivere isolata nella sua camera, per evitare di essere contagiata: "Le suono una campanella quando le porto da mangiare fuori dalla porta. Pensa che per andare in bagno non passa dalla casa ma scavalca la finestra, va in terrazzo e entra da un'altra finestra". Ad oggi non è chiaro come sia arrivato il virus in casa Di Pietro.