In questi anni il ruolo di Carlo Conti in Rai è cambiato. Dopo il triennio a Sanremo, con risultati che hanno rassicurato molto la Rai, il presentatore ha deciso di concentrarsi sulla prima serata e sui suoi progetti storici, lasciando a Flavio Insinna la conduzione de L'Eredità. Nel frattempo ha adottato anche format di vecchia data come Affari tuoi, tornato in onda al sabato sera dove diversi anni di stop.

Il direttore Stefano Coletta investe Carlo Conti

Ma in questi ultimi anni Carlo Conti è stato anche la mente di alcuni programmi di successo, come Ora o mai più, oltre che direttore di Radio Rai, dimostrando di avere la capacità di stare anche dietro le quinte e non in onda. Una dote che gli ha riconosciuto il direttore di Rai1, Stefano Coletta, in occasione della presentazione di A Grande Richiesta, la serie di appuntamenti musicali del sabato sera che precederanno il Festival di Sanremo 2021: "Dico sempre a Carlo che dovrebbe fare il direttore di Rai1”. E chi può escludere che in futuro Conti non decida davvero di lasciare la scena e dirigere la principale rete Rai.

A grande richiesta, gli speciali del sabato sera di Rai1

Carlo Conti che tra l'altro condurrà uno dei tre speciali del sabato sera previsti su Rai1 e dedicati alla musica. Dopo quello di San Valentino condotto da Veronica Pivetti e Paolo Conticini, quello dedicato a Patty Pravo che sarà invece presentato da Flasio Insinna, a Conti spetterà l'onere di presentare la serata dedicata ai Ricchi e Poveri, che l'anno scorso si sono riuniti dopo molti anni sul palco dell'Ariston. Dopo la settimana sanremese, che andrà in scena dal 2 al 6 marzo, ci saranno altri due speciali del sabato sera: quello del 13 marzo dedicato a Loredana Bertè (il conduttore sarà Alberto Matano) e l'ultimo della serie incentrato sulla carriera di Christian De Sica, che andrà in onda in prima serata su Rai1 il 20 marzo prossimo.