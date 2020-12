Se Rai1 festeggia il Capodanno senza rinunciare al tradizionale appuntamento con L'anno che verrà di Amadeus e Canale 5 ha invece deciso di sostituire il solito spettacolo musicale con il Grande Fratello Vip, anche La7 avrà il suo show di San Silvestro. Giovedì 31 dicembre andrà infatti in onda Capodanno con Propaganda Live, una puntata speciale del programma di Diego "Zoro" Bianchi con tanti ospiti, per accogliere l'arrivo del 2021 dopo questo 2020 a dir poco terribile.

Gli ospiti di Capodanno con Propaganda Live

L'appuntamento è alle ore 20.50 per una lunga diretta che si concluderà all'1 di notte. Ci saranno musica, momenti satirici, il reportage di Diego Bianchi sui momenti topici del 2020 con l'intervista all'infettivologa Alessandra D’Ambrano, ma anche tanta ironia per sdrammatizzare l'anno appena vissuto. Tra i protagonisti, l'attore Valerio Mastandrea, il cantautore Francesco Guccini in collegamento dalla sua Pavana e i genitori di Giulio Regeni Claudio e Paola. Inoltre, Zerocalcare presenterà dei cartoni animati inediti e Valerio Aprea reciterà un monologo di Mattia Torre. CI saranno anche la classifica di Kay Rush, le parodie di Fabio Celenza, Giorgio Mastrota, la coppia di drag queen Karma B. Gli ospiti musicali saranno Giuliano Palma, i Little Pieces Of Marmelade (lanciati da X-Factor) e Tahnee Rodriguez.

La tombolata social

Il programma di Diego Bianchi terrà inoltre fede a una vecchia tradizionale del Capodanno. Parliamo della Tombolata: sarà la prima in versione social nella storia televisiva. Per partecipare basta scaricare la cartella (entro le ore 12:00 del 31 dicembre) e condividerla sul proprio profilo Twitter. Il primo che pubblicherà la cartella con tutti i numeri estratti sarà il vincitore. "La curiosità di vedere l’Auditel c’è, davvero non sappiamo cosa aspettarci", ha dichiarato Bianchi a Repubblica, "Ma è evidente che è l’altro aspetto il motore di tutto: lo facciamo perché è stato un anno assurdo e difficile per tutti e ha un senso arrivarci insieme fino all’ultimo secondo. Se riusciamo a risolvere il Capodanno a qualcuno che invece l’avrebbe passato da solo, saremo contenti”.