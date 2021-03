È il turno di Virginia Raffaele, che nel corso della prima puntata dello show di Rai 1 condotto da Serena Rossi Canzone Segreta è invitata ad accomodarsi al centro dello studio in attesa della sua sorpresa. Per lei c'è il duo comico Lillo e Greg, colleghi e amici dell'imitatrice da quasi vent'anni. Condividono una formazione molto simile ed entrambi appartengono a quella comicità che affonda le radici nell'arte del circo. Per Virginia Raffaele, sul palco c'è anche una cantante d'eccezione, Cristina D'Avena.

La sorpresa di Lillo e Greg per Virginia Raffaele

"Le luci dello spettacolo affascinano e lei lo sa bene: una ragazza che ha fatto della sua vita uno spettacolo", inizia così la sorpresa di Lillo e Greg e subito gli occhi di Virginia Raffaele si colmano di lacrime. "Lei non può vivere senza il palcoscenico, è la sua casa", proseguono i due comici, "non sapeva che un giorno in quella scatola ci sarebbe stata lei". Un momento molto emozionante che tocca le corde più sensibili dell'imitatrice, che difficilmente si è mostrata in queste vesti. "È il tuo mondo in 5 minuti, dalla tua passione per il varietà, la tv, poi il circo, il luna park", spiega Serena Rossi ad esibizione terminata. "Ci conosciamo quasi da vent'anni", ringrazia Virginia Raffaele commossa dalla sorpresa del duo.

Virginia Raffaele canta Occhi di Gatto con Cristina D'Avena

Sul palco insieme a Lillo e Greg, è salita Cristina D'Avena che ha cantato Ma che musica maestro di Raffaella Carrà, con indosso un abito circense. La scenografia vuole appositamente richiamare lo spettacolo teatrale che Virginia Raffaele ha dovuto interrompere a causa del Covid, "Samusà", e che spera di poter riprendere presto. Superata l'emozione, l'imitatrice insieme a Cristina D'Avena, Lillo e Greg e la stessa Serena Rossi si uniscono per cantare insieme "Occhi di gatto".