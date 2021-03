Prima puntata su Rai1 per "La Canzone Segreta", lo show condotto da Serena Rossi in cui personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica diventano protagonisti con le loro emozioni. Il primo ad accomodarsi sull'iconica poltrona bianca è Luca Argentero. L'attore si prepara a vivere quella che lui stesso ha definito "una scarica incredibile" di gioia e adrenalina nel vedere cosa è stato preparato per lui che ha ben due canzoni del cuore: la prima è Sexy Tango di Fabio Concato, dedicata a sua figli Nina, mentre la seconda è Ocean Drive che gli ricorda l'incontro con la sua compagna, Cristina Marino.

Il messaggio del vero DOC

Una staffetta di emozioni per l'attore torinese che, però, prima di lasciarsi trasportare dalla musica, è sottoposto ad una snervante attesa che funge da preparazione per uno spettacolo che lo lascerà senza parole. Ad aprire il rubinetto delle emozioni è un messaggio di Pierdante Piccioni, il medico che ha ispirato il personaggio di Andrea Fanti in DOC-Nelle tue mani, la fiction che ha sbaragliato ogni concorrenza conquistando il pubblico: "Quando ci siamo incontrati ero un po' intimorito, ma poi abbiamo iniziato a lavorare insieme, ti ho mostrato le radiografie del mio cervello, i danni che erano stati procurati e aa amicizia siamo passati ad una fratellanza, più il tempo passava più l’amicizia si è trasformata in qualcosa di più sei un bravo attore, ma sei una gran bella persona e tutti quelli che ti conoscono lo sanno bene".

La prima Canzone Segreta di Luca Argentero

Come il pubblico scopre da una clip introduttiva, prende parte alla fase iniziale di questa sorpresa Stefano Fresi, uno dei più cari amici di Argentero, conosciuto nel corso della sua carriera cinematografica che si diletterà nel cantare al pianoforte, la canzone di Fabio Concato: "Stavolta, non comparirò sul palco come attore, mi fanno cantare", rivela Fresi, la cui comparsa sul palco riempie di gioia l'attore che esclama: "Stefano, amico mio". Ma non è il solo Stefano ad apparire sul palco, c'è anche un caro amico di Luca Argentero che ha condiviso la felicità di diventare padre nello stesso periodo in cui è nata la piccola Nina Speranza.

La canzone d'amore con Cristina Marino

Non poteva mancare, ovviamente, un'esibizione di Cristina Marino. La compagna di Luca Argentero irrompe sul palco sulle note di Ocean Drive in una coreografia carica di sensualità, facendo scatenare il suo futuro marito sulla poltrona bianca. "La nostra canzone è Ocean Drive perché è la prima che abbiamo ballato insieme quando ci siamo conosciuti" e continua lui il racconto: "Ci siamo incontrati a Santo Domingo perché eravamo sullo stesso set e poi da lì…". La modella poi racconta di come sia stato difficile tenergli tutto nascosto: "Vuole sapere tutto, quindi non è stato facile, poi è permalosissimo, se gli dici qualcosa in un certo modo ti porta rancore per giorni".