Ospite della prima puntata di Canzone Segreta, lo show di Rai1 condotto da Serena Rossi, è una delle icone del giornalismo e della televisione italiana, stiamo parlando di Franca Leosini. Incastonata nel ruolo di integerrima indagatrice, che si addentra nell'oscurità dei più insidiosi casi di cronaca nera, la giornalista partenopea si spoglia di quella algida veste per indossare, invece, una coltre di infinta tenerezza nell'ascoltare la sua personalissima canzone segreta. La musica ha avuto il potere di far sciogliere l'inossidabile personaggio volto di "Storie Maledette".

Riccardo Cocciante partecipa alla sorpresa

Seduta sull'iconica poltrona bianca, simbolo distintivo del programma, Franca Leosini è ignara di tutto ciò che la aspetta e si lascia avvolgere dal buio dello studio, finché non irrompe sul palco una voce a squarciare il silenzio. Quelle parole, cristalline, sono di sua figlia Ilaria, che le chiede quale sia la canzone francese che canticchiava sempre sua nonna e, senza poter immaginare che di lì a poco l'avrebbe ascoltata, la giornalista risponde "Que reste-t-il de nos amours?". Partono gli accordi e intanto si susseguono immagini della giovinezza e dell'infanzia di Franca Leosini che guarda estasiata Riccardo Cocciante giunto sul palco per cantare.

L'emozione di Franca Leosini

La performance è toccante e la Leosini non riesce a trattenersi, facendosi trasportare dalla musica e iniziando a cantare alcuni versi. A rivelare la canzone segreta del noto personaggio tv, è stato uno dei suoi più cari amici, Massimo, presente anche lui nella sorpresa, che racconta di una serata durante la quale vide la Leosini sognante ascoltare proprio questa canzone di Charles Trenet. L'emozione esplode sul volto della giornalista che, conclusa la performance, riprende la scena dicendo: "Sono commossa, sono anche stupita, come avete fatto? Grazie, grazie davvero, vorrei abbracciarvi. La canzone che fa parte della mia infanzia, mia madre era fissata con questa canzone, che non ha tempo, non ha canzone. Lo dico per chi ci segue, che io non sapevo nulla. Neanche mia figlia mi ha detto niente. Vi ringrazio".